La “clinica” per uomini violenti 

C’è chi ha stalkerizzato la moglie o l’ex compagna, chi ha commesso abusi sessuali in famiglia, chi ha picchiato genitori o sorelle. Sono oltre 300 gli “uomini maltrattanti” affidati al Centro italiano per la promozione della mediazione e la giustizia riparativa (Cipm Sardegna). Guai a parlare di malattia, «perché i maltrattanti non sono pazienti e i maltrattamenti sono dei reati e nient’altro», ma la struttura diretta da Susanna Murru è una sorta di “clinica” composta da criminologi, mediatori, psicologi, pedagogisti e avvocati che “cura” gli uomini protagonisti di violenze, soprattutto domestiche, per i quali il Tribunale di sorveglianza e Uiepe (Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna) prevedono un percorso riabilitativo che propone misure alternative e attenua gli effetti della pena.

Lotta perenne

La violenza è un problema dell’uomo e per contrastarla è necessario intercettare le condotte lesive ed entrare in contatto con i protagonisti negativi nel carcere o nei presidi criminologici. «Gli uomini maltrattanti sono persone che hanno una mancanza che si traduce nel soddisfare un bisogno fondamentale attraverso condotte violente. E noi – aggiunge Susanna Murru – li aiutiamo a dare parola alla violenza». I numeri sono da capogiro. «Abbiamo avuto in carico circa centinaia di uomini autori di reati sessuali, maltrattamenti, stalker o ammoniti dal Questore per atti persecutori e violenza domestica». I percorsi sono due: intermurari o esterni. Abbiamo due gruppi che operano nel carcere di Uta – uno per reati sessuali e uno per maltrattati – e sei che agiscono all’esterno – 5 per maltrattanti e uno per reati sessuali». A condure i gruppi uno specialista di area clinica (psicologo, psichiatra, psicoterapeuta) e uno di area criminologica (avvocato, criminologo). Il Cipm lavora in stretto contatto con la Questura con la quale è stato firmato un accordo di collaborazione. «Il lavoro è di gruppo perché per gli uomini maltrattanti sono manipolanti, narcisi che non riescono a trovare i fattori di rischio. Qui sta il nostro compito, trovare la strada che li aiuti a non commettere più quei reati». I risultati ottenuti dal centro Cuev (Centro uomini autori di violenze) sono positivi. «Per i casi di reati sessuali la recidiva è pari a zero, mentre per i maltrattamenti è di poco superiore: lo 0,1%».

Il caso

I maltrattamenti sociali non fanno distinzione di ceto sociale o di reddito. «Emblematico il caso di un imprenditore benestante di Cagliari condannato per un abuso sessuale in famiglia. Condannato a 16 anni di reclusione, dopo diversi anni passati in carcere, grazie al trattamento gli è stata revocata la misura della pericolosità sociale», spiega la responsabile del Cipm.

L’identikit

Ma chi è che commette maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali? «Nel caso dell’imprenditore, che grazie al percorso di recupero si è rifatto una vita ma non è riuscito a ricomporre le fratture con la famiglia, abbiamo rilevato che nella sua adolescenza non ha conosciuto i “no”. Tutto quello che desiderava otteneva , anche le cose proibite. Aveva la tendenza ad anteporre i suoi bisogni a quelli degli altri, compresi gli amici e i parenti»

Il paradosso

Anche le donne, seppur in misura infinitesimale, sono protagoniste di maltrattamenti in famiglia, soprattutto con i figli. «Ma non possono seguire gratuitamente i corsi, per i quali la Regione riconosce 1.200 euro a persona, perché la norma parla di “autori” di maltrattamenti e non di autrici. E se vogliono ottenere benefici e l’attenuazione della pena devono pagare», conclude Susanna Murru.

