La Cleopatra nera di Netflix fa infuriare gli studiosi egiziani «Importa il colore della pelle?» 

Cleopatra Regina Nera su Netflix crea tensioni tra il colosso dello streaming e l'Egitto: il canale Al Wathaeqya, sussidiario del conglomerato statale United Media Services, ha avviato la produzione di un contro-documentario per confutare la scelta dell'attrice nera britannica Adele James come protagonista della nuova serie di Jada Pinkett.

Queen Cleopatra esplora la legacy dell'amante di Giulio Cesare e Marco Antonio e approfondisce la storia poco conosciuta di un regno su cui, complice la versione hollywoodiana del 1963 con Liz Taylor e Richard Burton, hanno fatto ombra le love story con due degli uomini più potenti del tempo. «È una storia che risuona per ogni donna», proclama la voce narrante della moglie di Will Smith.

La docuserie è appena arrivata su Netflix, ma già in aprile, all'uscita del primo trailer, erano scoppiate polemiche tra storici e egittologi, secondo cui la discendente dei Tolomei era di origini europee, non africane. «Le statue di Cleopatra confermano che aveva tratti ellenistici, distinti dalla pelle chiara, naso allungato e labbra sottili», aveva proclamato il Consiglio Supremo delle Antichità, l'entità governativa egiziana che si occupa di beni culturali, accusando la Pinkett di aver «falsificato la storia». Sono scattate perfino azioni legali: un avvocato ha chiesto misure per oscurare totalmente Netflix in Egitto. Ha replicato la regista della serie Tina Gharavi: «Perché c'è gente che ha bisogno che Cleopatra sia bianca? Forse non è solo perché ho ritratto Cleopatra come nera, ma perché ho chiesto agli egiziani di considerarsi loro stessi africani: questo li ha resi furiosi».

L'Egitto ha sempre avuto una relazione ambivalente con il continente africano: parte oggi dell'Unione Africana, all'epoca dei Greci e dei Romani era considerato un importante protagonista nel Mediterraneo, più una porta per l'Africa che paese pienamente africano.

RIPRODUZIONE RISERVATA