La classifica spaventa ma il Cagliari c’è 

Il Cagliari mostra i denti all’Atalanta mentre la classifica spaventa. Il paradosso di un weekend ai limiti del surreale, che esalta i rossoblù di Nicola per poi riportarli sulla terra, praticamente in tempo reale. Da ieri sono, infatti, terzultimi.

Su e giù come sulle montagne russe in una miscela esplosiva di emozioni contrastanti. Tra la prestazione, la sconfitta e i risultati delle dirette concorrenti c’è, in ogni caso, la consapevolezza, sempre più forte e chiara, che la squadra ha nei propri mezzi e nelle idee che sta portando avanti il suo allenatore. Quella famosa identità che vale - probabilmente - quanto il punticino che Pavoletti e compagni avrebbero strameritato l’altro ieri alla Domus, e che avrebbe sì, messo a reddito la soddisfazione di aver spaventato la capolista e dato un po’ di respiro, ma che non avrebbe cambiato più di tanto la situazione, del resto.

Tabella di marcia

Avanti così, a testa alta, dunque. La gente poi si è divertita, ha vissuto con grande phatos e orgoglio l’evolversi del match con la Dea e ha lasciato lo stadio talmente appagata che il risultato sembrava essere un dettaglio. Detto questo, l’appuntamento di domenica a Venezia rischia di diventare un bivio cruciale da qui al giro di boa. Seguiranno, infatti, le gare con Inter e Monza e da qualche parte i punti dovranno pur arrivare. Cinque o sei, almeno. Per tenere a distanza i fantasmi, dare un senso al lavoro svolto in questi primi sei mesi e riprogrammare la seconda e decisiva parte del campionato con meno apprensione e più lucidità.

La nuova mentalità

Potenza di una sconfitta, indolore e sanguinosa allo stesso tempo. Celebrata quasi come una vittoria dai tifosi e dagli stessi giocatori che sembrano nati per questo modo di interpretare il calcio, aggressivo e costruttivo, a prescindere dall’avversario. Sabato con l’Atalanta e prima ancora a Firenze, Nicola ha avuto le risposte che cercava, dal punto di vista corale e individuale. La squadra ha un suo equilibrio al di là degli interpreti. Si difende con ordine, attacca in modo capillare, cavalcando le due corsie esterne e sfruttando le infiltrazioni della condotta avversaria.

La difesa di Nicola

Paradossalmente, il reparto arretrato è quello che oggi più rappresenta il Cagliari di Nicola, tra un Mina superlativo, il miglior Zappa di sempre, stakanov Luperto e il solito Augello. E se i tre italiani erano partiti alla grande già ad agosto, il colombiano sta salendo di livello nelle ultime settimane, e il suo livello ottimale va oltre la media. Provvidenziale in copertura, prezioso nelle ripartenze e sempre presente anche sotto la porta avversaria. E ora che non usa più sotterfugi sul filo della legalità per disinnescare l’avversario o perdite di tempo plateali, emerge in tutto il suo splendore la caratura internazionale del difensore che ha fatto le fortune del Tottenham per cinque anni, dopo essere passato per il Barcellona. Tiene sempre alto poi il ritmo agonistico della squadra. E il suo carisma insieme alla sua esperienza diventano fondamentali negli scontri diretti con Venezia e Monza, decisivi a dir poco in questo frangente. Così come potrebbe esserlo la gara con la Juventus domani allo Stadium. La Coppa Italia è già stata un trampolino di rilancio per il Cagliari, contro la Cremonese, dopo le sconfitte in campionato con Lecce, Napoli ed Empoli. Al di là della posta in palio, in questo caso i quarti di finale, che potrebbero ripagare i rossoblù del torto subito l’altro ieri e aprire scenari intriganti.

