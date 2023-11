«La classifica non la guardo, quindi per me non cambia nulla». Laconico e imperturbabile come sempre il tecnico Alfonso Greco non fa una piega alla variazione che vede la sua Torres sempre in vetta ma affiancata dal Cesena. Tra l'altro i romagnoli giocano oggi contro la Lucchese, a differenza della squadra sassarese che scende in campo domani a Pesaro, quindi il Cesena ha la possibilità di restare da sola in vetta anche se per 24 ore. «Ma che il Cesena sia primo è normale», aggiunge l'allenatore rossoblù.

Insomma, le fibrillazioni per la fuga finita restano solo in ambito tifoseria, o meglio di una parte della tifoseria, quella pronta ad esaltarsi rapidamente come a raffreddarsi altrettanto rapidamente. La Torres rimane equilibrata come nel carattere del suo allenatore ma anche nelle intenzioni della società, che agli exploit preferice la crescita costante non solo in termini di prima squadra ma anche di strutture, settore giovanile e rapporto coi tifosi.

La mentalità

Del resto la vittoria sull'Ancona dopo la sconfitta di Chiavari contro la Virtus Entella ha dimostrato che i rossoblù sono saldi mentalmente, non si sono sgonfiati come predetto da qualche inseguitrice. magari invidiosa per i risultati di una Sassari che non veniva data tra la prime cinque-sei del girone B e invcece ha stupito tutti.

Alfono Greco puntualizza: «Ma non è che ci fosse bisogno della vittoria sull'Ancona, perché questi ragazzi stanno facendo qualcosa che va oltre le aspettative e lo fanno da oltre due mesi». La squadra sassarese ha svolto ieri l'ultimo allenamento in terra sarda, oggi raggiunge le Marche e sosterrà qui la seduta di rifinitura per preparare il match contro la Vis Pesaro in programma alle 18.30. È una giornata spezzatino visto che Pontedera-Pescara giocano martedì e Olbia-Rimini mercoledì.

Assenze e conferme

La Torres deve rinunciare ancora all'infortunato Zecca, più allo sfortunato Verduci, che ha debuttato domenica scorsa come esterno sinistro e si è fatto male nel primo tempo. Qualche dubbio sulle condizioni di un altro esterno sinistro, Pelamatti. Per fortuna è rientrato Liviero che ha subito inciso con l'assist per la rete di Ruocco. «Liviero ci dà tanta qualità», commenta il tecnico Greco. Due invece gli assenti per squalifica: il centrocampista-trequartista Mastinu, per somma di ammonizioni, e Scotto che sconta la terza giornata di squalifica.

Probabile che al fianco di Giorico venga riproposto a centrocampo Kujabi, nel suo ruolo naturale dove garantisce buon rendimento, dopo essersi sacrificato per quasi un mese come esterno sinistro in assenza di Liviero. A destra buone possibilità di una staffetta tra Fabriani (un difensore) e Sanat (un trequartista) ma c'è anche Masala che ha già ricoperto il ruolo.

Per il resto l'undici iniziale dovrebbe essere quello visto nel finale di tempo della partita interna contro l'Ancona.

