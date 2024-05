La classifica dei siti culturali più visitati del weekend 

Il fine settimana dedicato alla rodata iniziativa Monumenti aperti a Villacidro ha conquistato visitatori e turisti. Tutti i tesori storici e artistici sono stati visitati da centinaia di persone, guidate dagli studenti degli istituti comprensivi Loru e Dessì, del liceo classico-linguistico Piga, dell'istituto agrario Volta e dai volontari distribuiti sul percorso di ben 17 siti, alcuni inseriti per la prima volta nell’itinerario.

La chiesa campestre del Carmine, fra le novità di quest’anno, ha registrato 184 visitatori fra sabato e domenica. Anche tutte le altre mete sono state apprezzate: oltre 400 persone in Casa Dessì, 80 in Casa Spada, 281 al Mulino Cadoni, 200 nella chiesa di Santa Barbara e 250 al museo di Arti Sacre, 302 nella chiesa di Sant’Antonio, 120 nella Madonna del Rosario. Il seminario e il museo di arte contemporanea MAGMMA hanno ospitato 119 persone, 186 l’Ecole di Madame Foile, il Lavatoio 377, 350 la Casa-museo di Marisa Pittau, mirabilia etnografico denso di storia. «Grazie a scuole, associazioni, Consiglio, Giunta, volontari e commercianti per l’impegno profuso per la buona riuscita della manifestazione», chiude l’assessore alla Cultura, Christian Balloi.

