«La classe politica abbandoni gli interessi personali» 

Non fa il censore. Da sacerdote si limita a far pervenire forte e chiaro un monito a chi non sente o non vuole sentire. Il bersaglio di don Ettore Cannavera è la classe politica regionale e, dal pulpito, il fondatore della comunità La Collina “benedice” i candidati al prossimo Consiglio regionale: «Siano ispirati non dal tornaconto personale», dice Cannavera, «ma dalla ricerca costante del bene collettivo».

Ritiene che finora non sia avvenuto?

«Non mi pare che l’ultima assemblea, e con essa la precedente, e la precedente ancora, abbiano prodotto un lavoro in grado di cambiare le condizioni di chi non ha voce nella nostra società».

In base a che cosa dice questo?

«Io guardo i fatti. E i fatti dicono che ben pochi dei nostri rappresentanti nell'assise regionale avrebbero, in condizioni di normalità, incarichi nel mondo del lavoro retribuiti come quella del consigliere o dell’assessore».

È una bocciatura preliminare?

«No. Spero e prego che il trend possa cambiare, ma la nostra classe dirigente non è cresciuta al punto di garantire alla società sarda lo scatto in avanti richiesto dai tempi e dai bisogni».

Che cosa manca?

«C’è una grossa carenza di etica nelle persone che vedo e sento prossime a candidarsi al Consiglio regionale. Senza esclusione di schieramento. Il primo problema che devi porti quando affronti un’esperienza del genere è di carattere morale: non accetti il seggio per compiacere i tuoi amici, ma per “servire” i sardi».

Lei, in passato, accettò provocatoriamente la candidatura alla presidenza della Regione.

«Mi avrebbero spretato (sorride) . Era per mettere gli ultimi al centro dell’agenda politica: Chi si occupa dei senza lavoro? Di chi vive per strada? Di chi, per disperazione, si butta nelle tossicodipendenze? Chi finisce un carcere dopo aver rubato per fame? Segnatevi queste domande e ripartite da qui: lo sviluppo nasce dalle risposte alle emergenze degli invisibili. Io sono di parte, sto dalla loro parte».

