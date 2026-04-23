La civiltà nuragica rivive alla DomusArt 

Da stasera gli spazi della DomusArt a Quartucciu torneranno indietro di 3000 anni con la mostra, di proprietà della Città Metropolitana, “Il Popolo di Bronzo”. L’inaugurazione è fissata alle 18, per un’esposizione che da 16 anni racconta la civiltà nuragica attraverso ricostruzioni a grandezza naturale dei bronzetti, e sarà visitabile fino all’8 maggio nell’ambito del progetto Arrexinis.

«Nel 2005 ho pubblicato il libro “Il Popolo di Bronzo”, da lì è nata l’idea di ricostruire gli abiti a grandezza reale», racconta la curatrice e artista Angela Demontis. Un progetto cresciuto negli anni, con un approccio sperimentale: «Ho voluto utilizzare le tecniche che potevano avere i Nuragici per fabbricare i tessuti, senza usare strumenti moderni». In mostra 10 personaggi, tra guerrieri, arcieri e figure rituali. «Quando si entra ci si trova davanti a figure particolari: la donna di Teti con cappello da strega, guerrieri con scudi ed elmi e un arciere con un arco. Ci saranno pannelli in 3 lingue: italiano, sardo e inglese. Inoltre, esporla alla DoMusArt è per me un vanto, visto che mia nonna era di Quartucciu».

Il valore

A sottolineare il valore scientifico interviene l’archeologa Patrizia Zuncheddu: «Ringrazio il Comune per essere stata invitata a presentare questa importantissima mostra, che è stata la prima creatura di archeologia sperimentale in Sardegna, riproducendo gli oggetti seguendo le antiche tecniche nuragiche».

Un lavoro rigoroso: «Questa mostra era stata promossa dalla provincia di Cagliari quando il presidente era Graziano Milia, parliamo ormai di 20 anni fa», ricorda. «Demontis non ha usato mezzi meccanici, ma aghi in osso e lavorazioni manuali. Ha davvero segnato il passo, tanto che il suo libro lo si può trovare nelle più prestigiose biblioteche mondiali come Harvard, New York e Germania. Anche lo studio sulle tecniche di colorazione realizzato da Demontis è stato fondamentale per ottenere le tinte che ha poi usato per gli abiti».

Le radici

A dare l’accento sul valore per la comunità sono le parole dell’assessora alla Cultura, Elisabetta Contini: «Creare un collegamento con la storia del passato è fondamentale, facendo riferimento alle nostre radici e alla valorizzazione dei nostri siti archeologici», evidenzia. «Con il consigliere Santabarbara abbiamo ritenuto che portare a Quartucciu la mostra fosse una vera occasione per conoscere da vicino i nostri antichi “progenitori”. Abbiamo voluto dare una forte valenza culturale e didattica coinvolgendo anche le scuole».

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