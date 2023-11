«La civiltà nuragica può generare Pil per un miliardo» 

Hanno chiesto ai turisti che quest’estate giravano per le spiagge della Sardegna se conoscevano i nuraghi: la metà degli intervistati ha risposto “no”, mai sentiti nominare. E allora figuriamoci quanto poco il nostro patrimonio archeologico sia noto a chi da noi non viene neppure in vacanza, quanto (non) faccia da calamita per pianificare un viaggio, anche fuori stagione, come accade ad esempio alla Grecia, a Petra, all’Isola di Pasqua, a Stonehenge, con i loro monumenti iconici. I nuraghi potrebbero essere degli attrattori formidabili, costituire il motivo principale di una vacanza nella nostra terra, addirittura (così è stato calcolato dalla società OC&C) generare nel tempo un miliardo di euro di Prodotto interno lordo, invece – Barumini e qualche altra sporadica realtà a parte – sono purtroppo uno dei segreti meglio custoditi di una regione in forte deficit di sviluppo.

Il percorso

Ma finalmente, da un paio d’anni, qualcosa si muove. E con uno sforzo simile a quello fatto per l’insularità in Costituzione, l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” nata nel 2020 e guidata dall’ex parlamentare dei Riformatori Pierpaolo Vargiu, porta avanti il percorso verso il riconoscimento nella World Heritage List e continua a diffondere il messaggio: «C’è bisogno dell’aiuto di tutti i sardi per scommettere sul valore universale del nostro paesaggio identitario unico al mondo, dobbiamo imparare a raccontare un’immagine dell’Isola che, con il suo fascino antico e misterioso, ci aiuti a costruire un “brand”, un futuro di opportunità e benessere».

Perché poi alla fine quello che maggiormente conta è riuscire a fare rete, a mettere su una grande azione collettiva, a creare la consapevolezza diffusa che il “tesoro nascosto” può generare vera ricchezza e posti di lavoro puliti.

Il convegno

Se ne sta parlando in una conferenza internazionale (ieri e oggi a Sa Manifattura in viale Regina Margherita) con decine di amministratori locali (il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha detto che «abbiamo due enormi opportunità per trattenere i nostri giovani dall’emigrazione e offrire loro una speranza: la civiltà nuragica, appunto, e l’Einstein Telescope»), istituzioni, studiosi, esperti di marketing, economisti, ricercatori, ospiti che arrivano da zone che prima di noi hanno adottato buone pratiche vincenti da cui possiamo copiare. Due giorni per riassumere il dossier consegnato ad aprile scorso, con il coordinamento della Fondazione Linxs, al ministero della Cultura (passaggio obbligato per il perfezionamento e l’eventuale trasmissione a Parigi) e ribadire che si è partiti e si prosegue con l’impegno nei 377 Comuni sardi, in ognuno dei quali si trova un sito piccolo o grande da valorizzare.

Il dossier

Nella “Tentative List” – impossibile citare tutte le 7mila strutture censite – sono stati inseriti 32 monumenti, considerati tra i più significativi della civiltà che si è manifestata in Sardegna tra il XVIII e il VI secolo avanti Cristo. Dalla Tomba dei Giganti di Arzachena al complesso Romanzesu di Bitti, dal Villaggio di Serra Orrios a Dorgali al Santuario di Santa Cristina a Paulilatino, dal Nuraghe Genna Maria di Villanovaforru al Santuario di Funtana Coberta a Ballao, la selezione si è basata sullo stato di conservazione, sul fatto che i siti siano stati indagati e scavati di recente, sulla necessità di abbracciare tutti i territori dell’Isola.

Il fattore economico

«Quello che stiamo facendo oggi serve a rafforzare l’idea – lo dico in modo volutamente “crudo” – che con i nuraghi ci possiamo mangiare», sottolinea l’economista Raffaele Paci, che con i colleghi del Crenos e le comunità locali sta studiando i punti di forza e di debolezza del progetto, valutando l’impatto economico e la prospettiva di legare la valorizzazione di questi 32 siti a uno sviluppo territoriale, definendo un piano di gestione.

Le criticità da superare sono, tra le altre, i modelli di business di tipo tradizionale, i bassi investimenti in comunicazione e promozione, la scarsa collaborazione tra gli operatori, la mancanza di un prodotto culturale turistico compiuto. (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA