La civiltà nuragica punta verso l’Unesco 

A centodieci anni dalla nascita del professor Giovanni Lilliu la storia si ripete a Barumini. Su Nuraxi è stato scelto come simbolo per la candidatura dei nuraghi alla lista Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Nell’aula consiliare del Comune è stato siglato un nuovo protocollo d’intesa, intitolato “Su Nuraxi di Barumini e i monumenti della civiltà nuragica della Sardegna”, che mira a rafforzare la collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’associazione Sardegna verso l’Unesco e la Fondazione Barumini Sistema Cultura con l’obiettivo di portare a casa il riconoscimento dei monumenti dell'antica civiltà nuragica nell’importante lista mondiale Patrimonio dell'Umanità.

L’accordo

Il protocollo siglato da Michele Zucca, sindaco di Barumini, Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione Sardegna Verso l’Unesco ed Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura prevede una serie di iniziative e azioni per rendere efficace il processo di candidatura all’Unesco dei nuraghi, ora rappresentati da Su Nuraxi: «Barumini è il sito Unesco che ha rappresentato la civiltà nuragica nel mondo e ora si apre al resto della Sardegna - dice Gianfranca Salis, archeologa della Soprintendenza - Il protocollo costituirà la base di una rete in cui saranno rappresentati tutti i monumenti della civiltà nuragica: non solo nuraghi ma anche templi a pozzo, templi a megaron, villaggi e tutte le altre emergenze archeologiche che nel corso delle centinaia di anni di civiltà nuragica hanno costituito la ricchezza storica della nostra Isola».

Il progetto

Tra i percorsi individuati nel protocollo, vi è il trasferimento delle competenze della Fondazione Barumini nella gestione di un sito Unesco e attività comuni per rafforzare l'identità dei monumenti della civiltà nuragica della Sardegna e la specificità del sito di Su Nuraxi-Casa Zapata. Sono previste anche iniziative per la divulgazione delle nozioni storico-scientifiche della civiltà sarda tra la popolazione, specialmente nelle scuole, e per promuovere il patrimonio storico e archeologico a livello nazionale e internazionale. «Le esperienze consolidate grazie al riconoscimento Unesco di Su Nuraxi saranno essenziali per raggiungere un risultato fondamentale per l’intera Sardegna», chiosa Michele Zucca. Pierpaolo Vargiu aggiunge: «Ora riusciremo a rafforzare la nostra istanza presso l’Unesco facilitando il cammino della civiltà nuragica verso Parigi». Secondo Emanuele Lilliu, l'inserimento della civiltà nuragica nella lista dell’Unesco potrebbe aprire nuovi orizzonti per lo sviluppo economico, soprattutto nel turismo. «Questo eventuale riconoscimento potrebbe trasformare la Sardegna in un autentico simbolo di eccellenza nel contesto del Mediterraneo».

