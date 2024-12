la City nature race a colombo e pagano 

È uno sport impegnativo l’obstacle course race e quando il clima ci si mette di mezzo, come accaduto ieri a Cagliari, lo è ancora di più. Non per Stefano Colombo e Laura Pagano, vincitori assoluti ieri della “Il Lido City Nature Race” e delle Nature Race Series di cui quella allestita da Run For Joy Sardegna (soto l’egida del Msp) era ultima prova. Circa 350 gli atleti di ogni categoria che hanno raccolto la sfida schierandosi al via dallo stabilimento Il Lido per percorrere (quelle della hard race, prova principale) poco meno di 12 km con 30 ostacoli tra il Poetto, la Sella del Diavolo e il colle di Sant’Elia. Un percorso tecnico e suggestivo da coprire di corsa, evitando le penalità (la sottrazione di uno dei bracciali in dotazione per ogni ostacolo mancato). In premio, oltre ai piazzamenti assoluti e nelle graduatorie di categoria, anche il pass per partecipare al campionato italiano o, ancora più ambito, a quello mondiale del 2025 negli Stati Uniti.

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Stefano Colombo, 2. Raffaele Riola, 3. Angelo Fattacciu. Femminile : 1. Laura Pagano (Ocr Virginia), 2. Letizia Puddu (Athlon Mudders Ocr), 3. Maria Antietta Mariani (Ocr Virginia).

