La cittadina non è più smart 

Tra strade, edifici pubblici e piazze Tortolì conta decine di aree wi-fi, garantite da hotspot disseminati per la cittadina. Una ragnatela che sulla carta deve assicurare una connessione a internet veloce, gratuita e pubblica. L’investimento iniziale era stato ingente per cablare non solo le strade, ma anche scuole, parchi e giardini, le sedi dei quartieri e dell’istituzione comunale. Peccato che, nei fatti, la realtà sia tutt’altra: il wi-fi cittadino è un gigante senza gambe, con grandi potenzialità e scarsi risultati. Perché non solo quella rete, che i dispositivi riescono a individuare, non funziona in centro, ma neppure sotto l’ombrellone. Con la connessione fantasma, è al palo tutto il sistema smart city: delle bici elettriche sono rimaste soltanto le colonnine. Il resto, bici comprese, è parcheggiato nei magazzini comunali. In totale disuso.

Internet fantasma

Tra vandali e trascuratezza il servizio Portas, lanciato al crepuscolo dell’amministrazione di Marcella Lepori, ha sempre funzionato a singhiozzo. «Non più di una settimana», precisa Antonello Moi, proprietario dello stabilimento balneare Su Stancu di Orrì. Cinque anni fa, ad aprile 2018, l’esecutivo Cannas si era accorto che il sistema era fuori uso e aveva annunciato la volontà di promuovere la connettività gratuita per cittadini e visitatori attraverso Wifi4eu. Il Comune si era candidato al progetto europeo per beneficiare di 15 mila euro. Com’è andata non si sa, di certo il sistema wi-fi non ha mai funzionato. «Wi-fi cittadino? Qui a Foxi Lioni - conferma Antonio Ladu, proprietario dell’area attrezzata di Foxi Lioni - non c’è niente: né wi-fi, né fogna, né acqua potabile, né marciapiede, né illuminazione». I privati hanno investito risorse proprie per garantire servizi di qualità. «Il sistema wi-fi - precisa Ladu - l’ho installato io, ma è chiaramente riservato ai clienti».

Bici in tilt

Due postazioni, piazza Fra Locci e Porto Frailis, con 8 colonnine per 16 bici pronte all’uso. Fra il 20 maggio 2016 e il primo luglio dello stesso anno (quando il sistema era andato in tilt) il servizio aveva fruttato 286 euro. In media erano stati attivati 35 abbonamenti giornalieri al costo di 8 euro. Ma quello che in altre località a vocazione turistica è un servizio collaudato, da queste parti ha fatto acqua: oggi le colonnine sono solo ferraglia ingombrante.