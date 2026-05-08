La cittadella sportiva sta rinascendo 

La cittadella dello sport di Carbonia sta uscendo dal torpore e dal degrado che da anni la stavano caratterizzata. Resta ancora molto da fare, alcuni impianti segnano il passo, certe aree appaiono ancora indecorose, ma con un investimento in corso di circa 5 milioni di euro il grande compendio sportivo si candida ad essere uno dei migliori in Sardegna. Lo si deve in larga misura ai fondi del Comune ma anche alla sinergia con i privati.

I lavori

Alcune opere sono quasi terminate, altre inizieranno a giorni affinché cantiere e attività sportiva non si intralcino a vicenda. Le novità più rilevanti riguardano la nascita nel giardino della piscina di un nuovo campo da tennis, di un campo polivalente di basket e pallavolo e, a metà fra i due impianti, di un edificio adibito a spogliatoi o club house: sono costati un milione e 270 mila euro. «Sono completati – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – restano da sistemare le aree interne e poi si potrà già pensare all’utilizzo e alla gestione». Al servizio dei nuovi impianti e del campo sportivo Dettori è stato asfaltato il parcheggio in cui verranno installate le pensiline con pannelli fotovoltaici. Proprio nel campo Dettori a giorni scatteranno per 40 mila euro i lavori di sistemazione degli spogliatoi e posa della nuova pista d’atletica leggera, al posto del manto segnato da crepe: «È nata nell’autunno del 1996 – racconta Antonello Murgia, presidente della Sulcis Atletica – e occorreva cambiarla da tempo: siamo ansiosi che si inizi ma suggeriamo di fare uno sforzo per dare dignità alle aree che fiancheggiano i muraglioni, in particolare nel tratto davanti al pattinodromo da anni c’è un ristagno acqua». Non è decoroso, con le buste dei rifiuti che non vengono prelevate per settimane, nemmeno il parcheggio interno del campo sintetico di calcetto (ora privo di gestione), del pattinodromo (al via con 40 mila euro i lavori per la pavimentazione, e parte della balaustra è già stata sistemata). Quanto al tennis, alla recinzione, sistemazione dei terreni di gioco e dell’illuminazione ha invece provveduto il Tc Carbonia: «Abbiamo agito in sinergia - afferma Maurizio Casti, presidente del club – acquisendo un fondo regionale ma usando anche una cospicua quota nostra».

Il futuro

Il campo da hockey (copertura più manto piastrellato da gioco) per ora resta all’asciutto, alcuni punti della struttura ogni tanto cadono in abbandono: «Si valuta la progettazione di futuri interventi», anticipa l’assessore. Sono invece conclusi, per un milione e 200 mila euro, i lavori di climatizzazione e potenziamento dell’efficienza energetica del Palasport che con la sua imponenza domina la cittadella. Fra il palazzetto e i nuovi parcheggi rimane sterrata una strada di una cinquantina 50 metri che aggira l’edificio e riconnette via Balilla a via delle Cernitrici. E sono in corso, con un milione e 300 mila euro, i lavori ingenti di ristrutturazione radicale e valorizzazione della confinante piscina, chiusa da quattro anni.

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