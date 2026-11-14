I tempi sono stati bruciati con i lavori di riqualificazione della cittadella sportiva di Sa Mura, periferia di Maracalagonis, ultimati addirittura in anticipo con la costruzione di una piscina all’aperto (non olimpionica) di 25 metri di lunghezza e otto di larghezza, della foresteria con otto camere e con opere di ristrutturazione della palestra comunale, compreso il rifacimento del parquet, l’illuminazione a led. La foresteria è strutturata su due piani: al piano terra sono stati realizzati la cucina, lo spazio-ristorazione, lo spogliatoio per la piscina. Al primo, sono state ricavate dieci camere. Totale della spesa, quattro milioni di euro, fondi Pnrr.

Consultazione di mercato

«I lavori», spiegano l’ingegner Giovanni Manis e il geometra Mauro Etzi dell’ufficio tecnico del Comune, «sono stati regolarmente ultimati. Per il futuro si pensa anche alla copertura della piscina e alla realizzazione di nuovi impianti: uno, potrebbe essere il campo di basket». Intanto si pensa già alla gestione. «Fino all’11 dicembre resta aperta la consultazione preliminare di mercato per la piscina comunale e il punto ristoro dell’area sportiva. Il Comune», dice la sindaca Francesca Fadda, «chiede a operatori economici, associazioni sportive e altri soggetti interessati di suggerire il modo migliore per gestire le nuove strutture, con l’obiettivo di individuare un modello di gestione che garantisca il pieno utilizzo degli impianti, la loro corretta conservazione e la sostenibilità economica delle attività». Tutto è specificato nel bando. Il Comune è interessato in particolare a proposte su cinque temi: la gestione della piscina e dei servizi per cittadini, scuole e associazioni; il punto ristoro, anche a servizio degli altri impianti e durante eventi e manifestazioni.

Le collaborazioni

E ancora, il Comune è interessato alle collaborazioni con società sportive, Federazioni e scuole, iniziative imprenditoriali complementari ed eventuali investimenti migliorativi. Tutte condizioni necessarie per rendere sostenibile una futura concessione. Un tema da seguire con particolare attenzione con la speranza di arrivare a gestioni di alta professionalità.Il finanziamento per la realizzazione delle opere, è arrivato anche grazie alla Federazione Italiana Badminton, partner sportivo che ha sostenuto la candidatura del Comune.