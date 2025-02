La cittadella sportiva avrà una foresteria 

Nasce anche la foresteria all’interno della cittadella sportiva di Maracalagonis. I lavori sono già iniziati: prevista la realizzazione di dieci camere con almeno 20 posti letto riservati agli atleti che arriveranno a Maracalagonis per le competizioni sportive.

Il Comune e la società sportiva Marabadminton che gioca il campionato nazionale di Serie A con possibilità di accesso alla Coppa dei campioni, scommettono su questo progetto allargato alle attività sportive dell’hinterland visto che la foresteria potrà ospitare atleti impegnati in altre discipline impegnati in tornei e campionati regionali e nazionali.

Il progetto è stato finanziato col Pnrr assieme alla sistemazione del Palazzetto dello sport che ospita da alcuni non solo la squadra di badminton, ma anche manifestazioni varie e riunioni di pugilato. Un movimento insomma importante che giustifica anche la costruzione della foresteria.

Nella stessa cittadella sportiva sorgerà anche la piscina all’aperto. Complessivamente è prevista una spesa di 4 milioni di euro con i progetti appaltati e, come visto, già avviati. I nuovi impianti si aggiungeranno al campo di calcio con fondo di gioco in erba sintetica e alla pista per l’atletica leggera. (ant. ser.)

