La città unita per aiutare chi è in difficoltà 

Tanti doni e regali per chi ha ne avuto bisogno. È andata bene la prima raccolta di generi alimentari organizzata dal circolo di Fratelli d’Italia a Sestu, con la collaborazione delle istituzioni caritatevoli locali. «È stato un successo grazie alla generosità dei cittadini e al lavoro instancabile dei volontari. È emozionante vedere la comunità unirsi per sostenere le famiglie in difficoltà. Abbiamo raggiunto un risultato importante, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza», commenta la portavoce del circolo Roberta Recchia.

Nelle ultime settimane tanti sestesi hanno portato doni alla sede del circolo in via Cagliari, che poi sono stati consegnati a Caritas e alla parrocchia di San Giorgio. Una nuova raccolta di beneficenza oltre a quelle organizzate da altre associazioni; sono tante le famiglie bisognose a Sestu e dintorni ma sono molto di più i generosi felici di donare. «Un ringraziamento speciale va non solo a tutti coloro che hanno contribuito con le loro donazioni, ma anche a don Sergio Manunza», continua Recchia. «Da parte mia ringrazio il circolo per aver svolto questa raccolta e tutti i sestesi per la loro grande generosità, ogni gesto anche piccolo è importante», commenta don Sergio.

RIPRODUZIONE RISERVATA