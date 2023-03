«La città, una porta privilegiata per ET» 

Porta privilegiata per accedere all'Einstein Telescope, Olbia deve diventare soggetto attivo a sostegno dell'ambizioso progetto europeo di realizzazione del futuro rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione, che sarà installato al Lula, nel sito di Sos Enattos. È quanto chiedono i consiglieri comunali del PD, che hanno protocollato una mozione per «impegnare l'amministrazione comunale, con il coinvolgimento delle forze di minoranza, ad attivarsi urgentemente affinché la città partecipi in tutte le sedi preposte al sostegno del progetto in un'ottica di sistema, di coesione e di sviluppo territoriale».

Il progetto del grande orecchio capace di ascoltare le vibrazioni dell'intero universo, dicono gli esponenti dem, «favorirà uno scambio scientifico internazionale da cui si possono intuire la portata sociale dell'esperimento e i notevoli vantaggi per l'Isola e, in particolare, per la Gallura, di cui sarà un motore economico, creando nuove opportunità di lavoro e competenze sia nella fase costruttiva sia in quella operativa». Secondo i rappresentanti del PD, «il progetto, da oltre 4 miliardi di euro di investimenti e 36mila posti di lavoro per nove anni, è un'opportunità straordinaria per la Regione, con notevoli ricadute economiche, culturali e occupazionali su Olbia, con porto e aeroporto distanti solo un'ora di auto dai territori di Lula e Bitti». (t.c.)

