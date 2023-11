La città sogna con la Torres 

Sassari. Capolista in campionato e leader sui social, dove raccoglie l’entusiasmo di una città in cui la riaccesa passione è stata alimentata dalla vittoria sull’Ancona. I tifosi rossoblù sono i più fedeli e attivi del girone B in Serie C. Nella graduatoria degli spettatori è la dimensione dello stadio a pesare, ma conta molto anche la capacità di riempimento. Se la vice capolista Cesena ha 10mila spettatori di media in un impianto che ne accoglie quasi 24mila, la Torres supera i 4mila tifosi a partita in un “Vanni Sanna” che ha una capienza inferiore ai 6mila. Spal, Pescara e Ancona staccano più abbonamenti e biglietti ma a Sassari lo stadio viene riempito almeno per due terzi, quando non si va vicino al tutto esaurito.

L’era social

Non solo. In era social la Torres è il club che ha più seguito reale sulla pagina Facebook. Anche in questo caso non contano i followers iscritti ma il così detto “engagement”, vale a dire il tasso di coinvolgimento di un post pubblicato che si misura attraverso la qualità/quantità di commenti, condivisioni e apprezzamenti verso un contenuto. Ebbene la società rossoblù come followers è dietro il Pescara (quasi 140mila), Spal (80mila), Perugia (57mila) e anche Virtus Entella (quasi 36mila) e Olbia (30.757) perché ha 29.507 persone che seguono la sua pagina Facebook. Però è la squadra del girone B più seguita veramente, perché i post sono quasi sempre in tripla cifra: la vittoria sull'Ancona ha raccolto ad esempio 1.566 like, oltre 270 commenti e 118 condivisioni del post, numeri fuori portata per qualsiasi altra formazione del campionato. Per fare un raffronto: il secondo risultato è quello del Perugia che ha raccolto quasi 350 “mi piace” con la vittoria sul Gubbio. Del resto a dispetto dei tanti followers di rado diversi club superano i 100 like coi loro post. Tutto questo rivela la fedeltà dei tifosi rossoblù e la voglia di seguire la squadra anche sui social. A prescindere dall’età, dato che ci sono anche molti tifosi Over 50.

Il ritorno di Liviero

L’esterno sinistro non si era ancora allenato con la squadra ma è rientrato dopo un mese e mezzo e non a caso la Torres ha vinto. Suo l’assist per la rete di Ruocco, anche se il giocatore vola basso: «I tre quarti del gol sono merito del suo stop a seguire e poi dei compagni, della squadra e della società che mi hanno messo nelle condizioni di poter tornare e vincere». Certo è che con Liviero in campo i rossoblù sono a punteggio pieno: 8 vittorie in 8 gare. Senza di lui invece, relativamente solo al campionato, si annoverano un successo, tre pareggi e una sconfitta. Dopo la contraddittoria stagione passata, macchiata dalla squalifica per 5 turni, Liviero sta riproponendo quel talento che lo aveva messo in luce nella Juventus. Bisogna ricordare infatti che a soli 17 anni esordì all’Olimpico di Torino in una partita di Europa League contro il Salisburgo. Il match finì 0-0, lui giocò mezz’ora insieme a Del Piero, Marchisio e Bonucci.

RIPRODUZIONE RISERVATA