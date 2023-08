La città si ritrova sotto le stelle 

Archiviate le polemiche che hanno caratterizzato la prima giornata di “Quartucciu sotto le stelle” in via Rosselli, domani l’appuntamento, organizzato dall’assessorato alle Attività produttive in collaborazione con quello alla Cultura, si rinnova in via Nazionale. Dalle ore 19 e fino alla mezzanotte il tratto di strada che va da piazza dei Caduti a piazza del Crocifisso sarà chiuso al traffico.

«La seconda serata era già in programma», precisa l’assessore alle Attività produttive Carlo Secci, «sono molto contento e soddisfatto perché tutte le attività locali hanno accolto con entusiasmo la manifestazione, decidendo di partecipare. Anche quelle che in questo periodo sono chiuse per ferie, faranno un’eccezione e saranno presenti con i loro prodotti».

Venti stand

Oltre alle attività locali ci saranno anche venti stand che ospiteranno ambulanti e hobbisti. «Abbiamo pensato di organizzare una serata di fine estate dedicata agli acquisti, alla socializzazione e al divertimento. Il nostro obiettivo è quello di dare una possibilità in più ai nostri concittadini per vivere totalmente e in relax la città, riappropriandosi degli spazi comuni che sono loro». La macelleria preparerà un barbecue per arrostire salsiccia fresca, mentre le birre verranno proposte da un birrificio artigianale del territorio. Spazio anche al benessere: una nail artist che ha lo studio in via Mogoro, si sposterà per l’occasione in via Nazionale e offrirà scrub e massaggi per la cura delle mani.

«Saranno aperti anche i parrucchieri, insomma c’è di tutto per tutti i gusti. Inoltre è confermata la presenza di una produttrice del distretto rurale di Sant’Isidoro che preparerà la pasta fresca e i dolci freschi utilizzando marmellata dei produttori del distretto», aggiunge Secci.

Animazione

Non mancherà neanche l’animazione: davanti al palazzo Comunale ci sarà dj Set con Aldo Dessì e Spiderman Casteddu che coinvolgerà in particolare i più piccoli con le bolle di sapone. Mentre sono cinque gli artisti di strada che hanno aderito alla manifestazione d’interesse promossa dall’assessorato alla cultura. «Hanno aderito due gruppi musicali e due solisti che si alterneranno nelle due piazze coinvolte», afferma il consigliere di maggioranza Simone Santabarbara, che ha seguito tutto l’iter organizzativo, «si tratta di artisti molto diversi tra loro che con la loro performance allieteranno diversi gusti. Inoltre sarà presente anche l’artista Walter Rebel Art che porterà il suo maggiolino del 1968 e l’aerografo per regalare ai presenti qualche opera last minute».

