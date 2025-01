La città si rifà il look, sul tavolo 2,5 milioni 

Dalla fornitura di cestini e panchine alla manutenzione del cimitero comunale, dalla riqualificazione di piazze e aree verdi agli impianti sportivi. Per l’anno nuovo Monserrato si rifà il look. Tanti i progetti approvati e gli appalti affidati negli ultimi giorni del 2024, con i primi mesi del 2025 che vedranno partire nuove opere e completare quelle precedentemente iniziate per un totale di 2,5 milioni di investimenti. Decoro urbano e abbellimento della città, le priorità dell’amministrazione.

I progetti

Approvato tra gli altri il progetto esecutivo per la manutenzione del cimitero comunale, dove si interverrà su edifici, loculi, camminamenti e impianti, per preservarne la durata e garantire la sicurezza. Ok anche al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’area verde tra via Capo Comino e via Decio Mure, così come sarà rimessa a nuovo piazza Primo Maggio e si procederà al riordino urbano della zona di Su Mulinu. Nei prossimi mesi al via anche il secondo lotto di lavori per la sistemazione dello spiazzo verde della chiesa di Giovanni Battista La Salle: arriveranno una nuova area cani, giochi per bambini, nuova illuminazione e prato.

Nuovo look anche per i giardinetti di via del Redentore, con l’individuazione della ditta che si occuperà di realizzare la copertura dei pergolati, che porteranno ombra in estate e riparo dalla pioggia in inverno. Assegnati anche gli appalti per la manutenzione straordinaria e posa in opera di panchine e aree giochi nelle piazze e nei parchi, per nuovi cestini per i rifiuti e le deiezioni canine e per il ripristino dell’illuminazione al Parco Magico. Interessati anche scuole e campi sportivi: prossimi i lavori negli spazi esterni dell’asilo comunale di via Capo Cavallo, dov’è arrivato il sì al progetto esecutivo per realizzare nuove strutture per la didattica all’aperto. Nelle palestre e gli impianti sportivi comunali in arrivo nuove attrezzature, e sarà completata l’area eventi del Comparto 8.

Il primo cittadino

«Chiuderemo progetti in corso e ne inizieremo di nuovi, intervenendo a 360 gradi sugli spazi all’aperto, le scuole, gli impianti sportivi, senza dimenticare i 700 mila euro previsti per via Cesare Cabras», commenta il sindaco Tomaso Locci, che non risparmia una stoccata alla minoranza. «Le tante cose che realizzeremo in questi mesi sono possibili grazie alla manovra di avanzo da oltre sette milioni che è stata votata unicamente dalla maggioranza», le sue parole. «L’opposizione ha votato contro compatta senza pensare ai cittadini, se fosse stato per loro non avremmo potuto reinvestire i denari».

RIPRODUZIONE RISERVATA