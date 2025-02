La città si riappropria di piazza Matteotti 

Era il 23 ottobre del 2023. Con la cancellazione dell’attraversamento pedonale tra via Roma e il Municipio, hanno avuto inizio ufficialmente i lavori per la realizzazione di piazza Matteotti. E dopo un anno e tre mesi, abbondanti, la città si è riappropriata di una parte importante, porta d’ingresso per i turisti, in particolare quelli che scendono dalle navi da crociera. Ieri mattina gli operai hanno iniziato le operazioni per la rimozione delle reti del cantiere, concluso la posa dell’asfalto e aperto la piazza ai cittadini in serata. Tra le novità, oltre al rifacimento dei sottoservizi, alla realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione e alla riqualificazione di tutta l’area, è stato completato il collegamento pedonale sicuro – con semaforo – tra la piazza e la stazione dell’Arst, oltre ai giochi di acqua nella parte con vista sull’ingresso del municipio.

Il piano

Così, dopo la riapertura di una parte di via Roma, è stato aggiunto un altro tassello del progetto dell’architetto Stefano Boeri, destinato a modificare il fronte del porto. Un piano complessivo da 7 milioni di euro. L’apertura di piazza Matteotti era attesa da tempo: i lavori erano terminati da alcuni mesi ma servivano gli ultimi passaggi burocratici per poter togliere definitivamente le transenne e dichiarare concluso il cantiere. Si era addirittura ipotizzato di inaugurarla prima di Capodanno: poi alcuni intoppi, e anche il rischio che qualcuno durante la notte dei festeggiamenti di fine anno potesse rovinarla, hanno portato al rinvio. Ieri l’accelerata e la riapertura. E così i cittadini hanno potuto vivere in prima persona la piazza con la statua di Giuseppe Verdi (restaurata), i ficus monumentali, le nuove sedute e i percorsi tra le aree verdi. E soprattutto senza la struttura che in passato aveva ospitato l’infopoint. Tanti i curiosi che già dal primo pomeriggio hanno voluto scoprire le novità, passeggiando nei vialetti della piazza e fermandosi a vedere i giochi d’acqua con, sullo sfondo, la facciata del palazzo comunale.

Il futuro

È stata rifatta anche la storica pensilina del Ctm. E in futuro ci potrebbero essere anche delle novità per rendere vivibile la piazza. L’amministrazione aveva ipotizzato la possibilità di far lavorare delle attività commerciali con delle postazioni da assegnare ovviamente con un apposito bando. Magari con dei punti ristoro, chioschi mobili o strutture non fisse, che possano fornire un servizio a una zona che sicuramente verrà vissuta da molte persone soprattutto durante il giorno. Capitolo a parte la sicurezza: in passato la piazza, trascurata e abbandonata, è stata utilizzata da gruppetti per attività illecita: spaccio e microcriminalità. Ancor prima dell’apertura di ieri, ci sono stati più controlli da parte delle forze dell’ordine. E ora con l’eliminazione delle transenne e la restituzione della piazza alla città, i pattugliamenti da parte di Carabinieri e Polizia saranno indispensabili per garantire la sicurezza nella zona.

