La città si prepara per Sa Battalla 

Dopo lo stop obbligato dal Covid-19, Sanluri è pronta a riappropriarsi della manifestazione più attesa: Sa Battalla. «La rievocazione dello scontro del 30 giugno 1409 che segnò l’inizio del medioevo sardo - dice l’assessore al turismo, Fabrizio Collu - riparte e muove i primi passi verso un evento a carattere nazionale, fra gli altri sarà presente il gruppo Lunghi Archi di San Marino. Un obiettivo che inseguiamo da 23 anni e che finalmente si concretizza». E per questa edizione le previsioni annunciano numeri record che vanno oltre le cinque mila presenze del 2019.

Sa Battalla

In città un esercito di volontari, guidati dalla Pro Loco, è già al lavoro per arrivare puntuale all’appuntamento del 30 giugno. «Sa Battalla 2023 – dice il sindaco Alberto Urpi - vuole testimoniare la capacità di affrontare e superare le difficoltà della pandemia che hanno segnato la vita di tutti noi. Una speranza che ho colto nella volontà di quanti si sono già rimboccate le maniche per organizzare un’edizione più bella e più partecipata delle precedenti». Tutti al lavoro: dai bambini, protagonisti di Sa Battalledda, alle associazioni, prime fra tante quelle che in qualche modo hanno a che fare col Medioevo. «Nel campo delle novità - dice il presidente di Arcieri Castello, Sandro Zuddas - ricordo che abbiamo messo da parte le armi che ci dividono per lavorare fianco a fianco all’impegno comune di fare squadra per rendere ancora più interessante e più accogliente la nostra storica battalla».

Le novità

Tre giorni, dal 30 giugno al 2 luglio. Si parte con un convegno tenuto dai professori dell’Università di Cagliari e per la prima volta anche di Barcellona. «A dimostrazione – puntualizza Urpi - della volontà di una collaborazione, duratura nel tempo, con l’Aragona, memori della cruenta battaglia del 1409 nelle campagne di Sanluri tra l’esercito di Aragona e quello del Giudicato D’Arborea». Il cuore della manifestazione resta ancora una volta la lotta con armi vere, in campagna e al castello. «Il programma - dice Urpi - prevede che la zona del monumento - ultimamente con un aumento di visitatori di circa due mila presenza, il 10 per cento in più dopo l’avvio della rete museale- si trasformi in un set cinematografico. Ampio spazio per manifestazioni, concerti di musica con cinque bande musicali dell’Isola, convegni all’aperto sull’importanza storica dell’evento. Non mancheranno le sorprese».