La città si ferma per l’addio a Maira 

Lacrime, tanti fiori, e una canzone dedicata alle mamme voluta dalla famiglia. Tutta Selargius si è stretta ieri intorno ai parenti della giovane mamma morta martedì scorso dopo una settimana di coma al Brotzu, la 29enne Maira Ambu. Lei che proprio tre anni fa era riuscita a superare un’emorragia celebrare e dare alla luce la piccola Marisol.Al funerale celebrato nella chiesa del Santissimo Salvatore hanno partecipato in tanti, una folla dentro e fuori dalla parrocchia. Davanti all’altare la bara legno chiaro, ricoperta da una corona di rose rosa e un bouquet a forma di cuore con i nomi del marito e della figlia, Davide e Marisol. Toccante l’omelia del parroco, don Vittorio Quaranta, con papà Mariano, mamma Benedetta, e il marito Davide Sacceddu in prima fila. Presente anche il sindaco Gigi Concu, insieme ad una rappresentanza del Comune. Alla fine della messa, l’ultimo viaggio della bara verso il cimitero di via Roma.

