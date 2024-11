La città si ferma, negozi chiusi per una sera 

INVIATO

Iglesias. È una città scossa, tramortita quella che si prepara a dare l’ultimo saluto ad Adriana e Riccardo. Per Iglesias, apparentemente, è un giorno come gli altri: in piazza Quintino Sella, cuore pulsante della città, gli addetti al verde pubblico sfoltiscono gli alberi, gli operai montano le casette natalizie. Ma è solo apparenza: non è un giorno come gli altri. È strano, per esempio, il fatto che, nonostante le scuole siano chiuse per lutto, non si veda un ragazzo in giro. Per stanarne qualcuno bisogna infilarsi nel budello che collega via Valverde con via Garibaldi. Lì ci sono Nicola, Nicolò, Marco, Andrea, Alessandro e Samuele, studenti di 2ª e 3ª media dell’istituto comprensivo Pietro Allori. Sono più giovani ma «conoscevamo bene Aurora e Riccardo», raccontano. Nonostante la differenze d’età, «ho giocato con Riccardo nel cortile», dice uno di loro.

La città vive la sua normalità almeno sino alle 13: nelle strade commerciali c’è qualche negozio chiuso che espone un foglio che riproduce un fiocco nero. All’ora di pranzo tutte le serrande sono abbassate. E per il resto della giornata non verranno risollevate. «Noi del Centro commerciale naturale», spiega Giacomo Pala, titolare dell’omonima gioielleria, «abbiamo deciso di dare un segno importante». La chiusura serale dei negozi proprio quando sta iniziando lo shopping natalizio. «È una tragedia che ha segnato tutta la città: noi commercianti non potevano restare insensibili», conclude Pala. (mar. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA