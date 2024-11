La città si fa più bella con fiori e verde: stanziato mezzo milione 

Alghero si fa bella con aiuole fiorite e nuove essenze arboree. Il Comune ha messo in campo circa mezzo milione di euro e nutrite squadre di operai per portare avanti il maxi intervento di restyling del verde. «Alghero si colora, – conferma il sindaco Raimondo Cacciotto - stiamo lavorando per restituire ordine e decoro alla città, per renderla più bella e accogliente. Nelle prossime settimane daremo anche il via alla piantumazione di nuovi alberi e alle potature, integrando numerose segnalazioni ricevute dai cittadini alla programmazione redatta dagli uffici». La Giunta ha optato per una variazione al bilancio di 500mila euro da destinare al decoro, tenendo conto delle tantissime segnalazioni. All’ingresso di Alghero, lungo via Vittorio Emanuele, sono state già sistemate le aiuole con fiori gialli e rossi, i colori della città. Un bel colpo d’occhio per chi arriva dalla provinciale diretto al centro.

L’operazione sulle alberate è cominciata pochi giorni fa su impulso dell’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro e prevede la potatura di oltre mille piante. A Fertilia gli operai sono al lavoro sui pini monumentali, per un importante intervento di messa in sicurezza dei grandi alberi storici di piazza Venezia Giulia.«L’operazione si inserisce a pieno titolo nel piano organico che mira a restituire ordine e decoro alla città: un ringraziamento sentito a tutti i dipendenti che, con impegno e dedizione, lavorano ogni giorno per far sì che Alghero sia ancora più bella», commenta il sindaco Cacciotto. Potature di contenimento interesseranno gli alberi di parecchie vie centrali, compresi quelli dei parchi Manno, Tarragona e Lepanto.

RIPRODUZIONE RISERVATA