La città si fa bella per il matrimonio in catene 

L’aria di festa si respira già, mentre l’allestimento prende forma fra bandierine e addobbi colorati sistemati lungo gli archi che incorniciano la strada del centro di Selargius. Via Matteotti si conferma la tappa più bella del Matrimonio selargino (che sarà in diretta su Videolina), abbellita come sempre dai residenti.

I volontari

Il cantiere - diviso in tre gruppi - è iniziato lunedì dopo lo stop al traffico autorizzato dal Comune. In prima linea, da 14 anni, c’è Eugenio Melis, nel 1978 protagonista insieme alla moglie Tina Siddi dell’Antico sposalizio selargino. «Ogni anno riviviamo la stessa emozione», ammette Melis, «festeggiamo l’anniversario e la nuova coppia che si sposa. Quest’anno abbiamo rinnovato l’allestimento del primo tratto», fa notare, «contiamo di continuare l’anno prossimo con l’acquisto di altre bandierine, grazie anche al contributo della Pro Loco».

Colori che si alternano a drappi e corredi ricamati pronti ad essere esposti nelle facciate della case, accompagnati dal profumo dei dolci in cottura. «Anche quest’anno abbiamo preparato gli amaretti, i bianchini, i tradizionali piricchittus , le ciambelle e i biscotti, che offriremo a tutti», racconta Tina Siddi, pronta a festeggiare insieme al marito Eugenio i 45 anni di matrimonio insieme alla nuova coppia in catene scelta per l’edizione 2023, Valentina Plaitano e Lorenzo Atzeni.

Gli addobbi

Fra i veterani dell’organizzazione nella via c’è Raffaele Camba: «È un impegno, ma soprattutto un piacevole passatempo che ci vede tutti coinvolti», dice mentre - sull’impalcatura - sistema gli ultimi rami di lentischio intorno agli archi, insieme all’amico Pierpaolo Etzi. «Per noi è una soddisfazione vedere l’allestimento completato e lo stupore degli sposi mentre passano con il corteo, è il nostro regalo per loro».

L’appello del sindaco

Una scenografia che anche quest’anno incassa il plauso del Comune. Lo stesso sindaco Gigi Concu ha ringraziato pubblicamente i residenti di via Matteotti con un post nella sua pagina Facebook, per poi lanciare un appello agli altri selargini che abitano nelle strade cittadine inserite nel percorso nuziale di domenica. «Sarebbe bello se ci fossero tante vie Matteotti», dice Concu, «vedere drappi e arazzi appesi alle finestre, fiori sugli usci e i portoni delle lolle spalancati, magari con i prodotti tipici e della campagna in bella mostra, insieme a esposizioni di filati, e i nostri negozi aperti per accogliere i visitatori». E aggiunge: «Sarebbe un modo per rendere omaggio a Valentina e Lorenzo, i nostri futuri sposi, e per regalare ai visitatori l’immagine di una comunità viva e accogliente».

