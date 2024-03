La città si fa bella con le ceramiche d’autore 

Assemini si fa bella grazie ai suoi ceramisti. Diversi punti della città sono stati valorizzati con la posa di mattonelle in ceramica d’autore realizzate dai maestri asseminesi. Piccole tessere con tanto di dedica: il progetto è nato in occasione dalla giornata di San Valentino, quando in tanti i residenti si sono rivolti ai ceramisti della città e hanno potuto scegliere una mattonella in ceramica e personalizzarla con la dedica alla persona amata o al proprio animale. E così è stato: i manufatti cotti e rifiniti sono stati posati negli spazi pubblici predisposti ad hoc dall’amministrazione comunale: su tutti piazza Repubblica, un angolo che adesso è colorato e abbellito grazie all’arte dei ceramisti.

Il progetto

L’iniziativa voluta dagli assessori Francesco Murtas (alle Politiche economiche e sport) e Jessica Mostallino (Cultura) è stata un successo oltre ogni aspettativa. «L’idea è piaciuta talmente tanto ai nostri concittadini che abbiamo deciso di proporre una seconda edizione per soddisfare le richieste di chi non è riuscito ad avere la sua mattonella a febbraio», dice Mostallino, prospettando anche la possibilità di un divenire dell’iniziativa stessa come «un progetto stabile per cui ci si possa recare nel proprio laboratorio ceramico preferito e acquistare la propria mattonella con la dedica, da posare poi negli spazi preposti».

E i costi? Per questa prima edizione sono stati sostenuti dal Comune, in futuro saranno i cittadini a farlo. «Siamo felici», prosegue l’assessora Mostallino, «che l’iniziativa sia piaciuta così tanto alla cittadinanza e di essere riusciti a celebrare l’amore in tutte le sue forme. C’è la volontà di replicare giornate del genere».

Gli artisti

I colori della sapiente arte ceramica nelle mattonelle che parlano d’amore ci sono tutti e c’è la dedizione degli artigiani: «Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa del Comune», dice Franco Nioi, «e c’è stata grande adesione da parte della cittadinanza tanto che io con piacere ho realizzato ben più delle 12 mattonelle assegnateci in origine. È stato bello poi dare forma alle dediche delle persone: fidanzate, compagni, genitori, migliori amiche e anche animali». Si accoda a queste dichiarazioni anche Maria Grazia Gavini: «Universale il tema, lungimirante l’idea del connubio botteghe artigiane e cittadini: la risposta delle persone poi è stata la gratificazione migliore. Abbiamo creato un legame nuovo tra i cittadini e la nostra tradizione artistica, raggiungendo anche chi magari, non era mai entrato in un laboratorio ceramico. E noi abbiamo condiviso un “pezzo di cuore” con loro: come quando ho realizzato la mattonella di una madre per la “sua ragazza magica”». La disponibilità e l’entusiasmo dei mastri ceramisti quindi uniti alla calda partecipazione degli asseminesi, hanno reso possibile l’installazione di mattonelle colorate, belle e preziose in alcuni scorci di Assemini in cui ci si potrà fermare ad ammirare e leggere il proprio messaggio speciale con una firma d’autore.

RIPRODUZIONE RISERVATA