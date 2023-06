La città si divide su un grappolo d’uva 

Che il grappolo d’uva in vetro di Murano installato al centro della nuova rotatoria tra via San Fulgenzio e via Decio Mure avrebbe fatto parlare di sé, era praticamente scontato e se lo aspettava anche il sindaco e la sua maggioranza.

Già prima che venisse svelata, per mesi se n’è discusso tanto, nel bene e nel male. «Chissà come sarà», «Varrà quello che costa?», erano i quesiti più comuni che in tanti si sono posti. L’opera d’arte, realizzata dall’azienda La Murrina di Murano è stata inaugurata giovedì sera alla presenza del sindaco, di vari esponenti della maggioranza e di qualche decina di curiosi. Simboleggia l’antica tradizione vitivinicola della città dell’hinterland cagliaritano.

Città divisa

Ma Monserrato è divisa più che mai tra coloro che la apprezzano e coloro che invece hanno da ridire (e anche molto). I primi ritengono che dia un tocco di colore in più e in questo modo la rotatoria si differenzia dalle tutte le altre. «Rispetto le opinioni di tutti, ci mancherebbe, però ritengo che certe polemiche siano davvero sterili, basate sul nulla. Altre città hanno installato simboli tipici del posto, non vedo perché qui non si sarebbe dovuto fare», afferma Sofia Pintus, una residente di via Caracalla.

«All’inizio avevo un po’ di perplessità, poi l’ho vista dal vivo e non è affatto male», commenta Alice Deiana. «L’ho potuta ammirare anche al ritorno a casa (abita in via San Lorenzo), quando le luci a led attorno alla rotatoria erano accese. Fa un bell’effetto. Almeno abbiamo un’attrazione, visto che non ce ne sono poi così tante a Monserrato». Deiana ribatte anche ai tanti che hanno perplessità sul colore scelto: «Color oro rispecchia il moscato (come ribadito anche dal sindaco Tomaso Locci), e, più in generale, il cosiddetto “vino bianco”. L’uva non è solo viola».

Dispute sul colore

Le argomentazioni più diffuse tra i cittadini che non hanno apprezzato l’opera di Murano invece riguardano sia il colore che l’idea stessa di avere un grappolo d’uva in mezzo a una rotatoria. «Sarebbe stata esteticamente più carina color viola, avrebbe avuto un impatto decisamente migliore», commenta Angelo Meloni, abitante di via Cesare Cabras. «Invece così a me non piace. E poi, vogliamo parlare delle dimensioni? Visto che sono stati spesi 25.000 euro, me la sarei aspettata un po’ più grande o almeno più alta. Sono rimasto alquanto deluso».

Molto più severo è il giudizio di Evelina Chessa, postina in pensione residente in via Giuseppe Zuddas: «Con tutte le criticità urgenti che ci sono e a cui serve porre rimedio, penso non fosse necessario investire in un'opera in vetro di Murano. Bastava pubblicizzare bene il marchio “Monserrato Città del vino”, titolo di cui già si fregia da qualche mese, invece di spendere soldi per qualcosa che non cambierà la vita a nessuno, tanto meno ci saranno turisti ansiosi di fotografare il grappolo».

