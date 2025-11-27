VaiOnline
Urbanistica.
28 novembre 2025 alle 00:22

La città si allarga in periferia 

Sono 24 le lottizzazioni approvate per 2mila “nuovi” abitanti 

«È necessaria una nuova idea di città e del territorio a partire dal centro storico. Il nuovo Puc in lavorazione dovrà prendere atto che Oristano è una città molto estesa e in calo demografico, il terreno agricolo circostante è una risorsa importante che va salvaguardata e valorizzata», scriveva l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, nel Piano esecutivo di gestione esercizio 2025/’27.

Tradotto: il Puc va rivisto velocemente, prima che anche gli ultimi buoi possano scappare da una stalla volutamente progettata a maglie troppo larghe.

L’urgenza

«Siamo al lavoro», ripete l’assessore Cuccu. Gli fa eco il capogruppo di FdI al Palazzo degli Scolopi e presidente della commissione urbanistica Fulvio Deriu: «La revisione delle norme urbanistiche è urgente, è stato sprecato troppo suolo con le lottizzazioni che hanno allargato in misura esagerata le periferie a scapito del centro». Dire “allargato” è riduttivo, meglio sarebbe aver “ingrossato” le periferie e sa Rodia in particolare a scapito del centro, ridotto a una riserva di coraggiosi.

Il boom

Qualche anno dopo l’approvazione del Piano urbanistico, maggio 2010, il Consiglio comunale ha approvato 24 lottizzazioni convenzionate tra privati per una popolazione insediabile tra i 1.500 e o 2mila abitanti.

Un altro dato. Nel 2041, si leggeva nel “Programma di rigenerazione urbana Sa Rodia”, su viale Repubblica, andrebbe a insediarsi una popolazione di massimo 3.040 abitanti.

Le zone

La valutazione non è campata in aria, la metà delle lottizzazioni adottate dal Consiglio comunale sono concentrate nella direttrice viale Repubblica-via Campanelli, alcune interessano le frazioni con Massama e Nuraxinieddu su tutte, altre puntano su Fenosu e una procede veloce a ovest lungo la circonvallazione cittadina a ridosso di quello che nelle intenzioni doveva essere il Provveditorato agli studi, località “Su Forru de Madeddu”: 370 abitanti insediabili su una superficie complessiva di 55 mila metri quadrati.

La mappa

Le 24 lottizzazioni hanno eliminato oltre 30 ettari di terreni agricoli e quando appartamenti e villette saranno occupate dai proprietari lottizzanti o dai nuovi inquilini, arrivati i più dagli altri quartieri o dalla migrazione dai paesi, la città non sarà più la stessa. Sa Rodia è meta ambita con diverse lottizzazioni: “Borgo verde”, 16 lotti per 55 abitanti; via Campanelli, 44 abitanti; “S’Arrodia”, 50 residenti; “Su Cungiau de Ponti Mannu”, altri 50 possibili residenti; “S’Ungroni de sa Cruccuriga”, prolungamento di via Campanelli, 68 abitanti; “Su Pitrasciu”, viale Repubblica-via Cairoli, 76 abitanti; “Su Barrocu”, prolungamento via Campanelli, 68 abitanti.

Frazioni: Nuraxinieddu/Massama, 42 nuovi residenti; Nuraxinieddu, altri 55; “Terre verdi-Nuraxinieddu, 119 abitanti; “Is Colopius”-Donigala, 68; Is Pasturas mannas-Silì, 45 abitanti. Più altre.

