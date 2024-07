La città sfregiata dalle discariche 

Uno scempio per gli occhi, un disastro anche per l’olfatto. E adesso, con le temperature estive, anche un problema per la salute. Esperienze singole e collettive, foto e video social parlano chiaro: Cagliari è sporca. Da Sant’Elia alla Marina, da San Benedetto a Monte Urpinu, da Castello a Pirri: ovunque sacchetti di immondizia, “pezzi” di ingombranti, inciviltà diffusa. Fin qui, la maleducazione. Poi c’è il problema dello scarso (in termini di frequenza) lavaggio delle strade: i portici di via Roma, per esempio, sono sempre luridi. Ieri, a fine mattinata, per esempio, in alcuni tratti le suole delle scarpe restavano incollate a una patina nera, maleodorante e appiccicaticcia. Uno spettacolo indecoroso che va avanti da tempo e di cui si lamentano i commercianti, i ristoratori, i semplici cittadini: non per caso, la pulizia della città è una delle priorità annunciate da Massimo Zedda che su questo problema ha cominciato a lavorare già prima della formazione della Giunta di lunedì scorso.

La mappa

Il degrado che si incontra in città è figlio di chiunque consideri via Roma, solo per citare l’area più importante, un luogo dove abbandonare rifiuti con la certezza dell'impunità (casa pulita, un po’ meno la coscienza). Basta farci un salto e dare un’occhiata per rendersene conto. Di fronte all’assessorato regionale alla Sanità è stato sufficiente ritardare il ritiro di alcuni mastelli dalla strada per creare attorno in poche ore una mini discarica di sacchetti con rifiuti organici. Ma il problema è dappertutto, non solo in centro. A Sant’Elia, ci sono discariche con vista mare: bombole del gas e contenitori di olio per motore (verosimilmente esausto) “sdraiati” accanto a residui di cibo e di vestiti, centinaia di bottiglie di plastica, resti di cantieri, di legno ammuffito. Poi, ancora, i resti di amori consumati in fretta davanti ai cancelli delle aree messe sotto sequestro (preservativi di ogni forma e colore), carrozzine arrugginite, carriole in disuso, sacchetti di spazzatura gettati ovunque. Sul grande piazzale del parcheggio Cuore, dove la domenica si svolge il mercatino, svetta una vecchia fotocopiatrice da ufficio. Eppure basterebbe una telefonata, al numero 800533122: servizio funzionante, con ora e data del ritiro.

Non solo in centro

La strada dell’immondezza attraversa davvero quasi tutti i quartieri. Non risparmia il centro, vedi via Roma appunto, e diventa quasi “regina” nei quartieri periferici, come in piazza Medaglia Miracolosa, a San Michele, o a Is Mirrionis, ancora, sulle salite di Tuvumannu. La scia di rifiuti è una sorpresa costante: la lattina di birra e la scarpa spaiata, la tanica di liquido infiammabile e il materasso, la vecchia enciclopedia (perché un libro, tra i rifiuti, c’è quasi sempre) e il muso di una vecchia automobile. Così Cagliari. In via Pessina, quasi fosse un monumento sghembo e orribile alla maleducazione e all'inciviltà, c’è sdraiato un materasso a due piazze. Accanto alle isole ecologiche, mercato di San Benedetto, gli immancabili sacchetti abbandonati. De Vizia ogni mattina arriva e li ritira: poi, però, puntualmente ricompaiono.

Le istantanee dai quartieri continuano a raccontare di alcune strade spesso sudicie e, adesso con l’estate, anche maleodoranti, e di cittadini sfiancati dalla solita maleducazione di pochi che finisce per colpire tutti. L’amministrazione intende affrontare e risolvere il problema. Ma è evidente che servirebbe anche la collaborazione dei cittadini.

