La città sfregiata dai writers 

Ci sono dichiarazioni d’amore e messaggi in codice. Quindi slogan politici e scritte militanti, disegni che non hanno niente di artistico, e persino firme di qualche writer che non rispetta una delle regole del loro codice, quella di non taggare i monumenti storici. Alla fine (quasi) nessuno si salva: piazze, monumenti, chiese, palazzi, scalinate e vecchi archi. Dal Bastione di Santa Caterina alla chiesa di San Lucifero, passando per la scalinata di Bonaria, il cimitero monumentale, palazzi e intere strade di Castello e la Marina: tutti deturpati dalla vernice spray di vandali impertinenti.

Il Comune

«La lista delle “aggressioni” a suon di bomboletta selvaggia ai danni della città è lunghissima», dice Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio che annuncia un’interrogazione in merito alla ripresa dopo la pausa estiva dei lavori di Palazzo Bacaredda. In teoria, entro 24 ore dalla richiesta, spetterebbe «alle società che gestiscono la raccolta di rifiuti a Cagliari a dover fornire un servizio di pulizia delle scritte vandaliche da pareti di qualsiasi tipo: lapidee, intonacate, pitturate, dei monumenti e degli edifici cittadini», aggiunge. In teoria, però: perché nella realtà c’è sempre da fare i conti con autorizzazioni (della Soprintendenza, per esempio, quando si tratta di beni storici), permessi e occupazione del suolo pubblico che dilatano tempi (e costi) di intervento.

La mappa

Il piccolo e straordinario mondo cromatico di via San Saturnino, bellissimo come un museo a cielo aperto, si fa presto dimenticare quando si fa una passeggiata al Bastione: qui le scritte non imbrattano solo i plexiglass ma anche la pietra calcarea bianca e gialla che lo riveste, qui nel versante della terrazza di Santa Caterina. La vernice delle bombolette di colore verde, rossa e gialla sporca il monumento più rappresentativo della città. Ma turisti e residenti ormai sembrano quasi abituati a vedere questo gioiello architettonico imbrattato.

Il degrado sui muri soffoca tutti i quartieri: nella sovrapposizione caotica di lettere e numeri, colori e varietà di caratteri, affastellati su marmi e mattoni, con un qualche sforzo d’attenzione, si possono distinguere alcune scritte a sfondo politico oppure individuare i prodotti del più abusato infantilismo scolastico (“scemo chi legge”). I vandali non risparmiano la scalinata di Bonaria né il suo cimitero monumentale, poco più giù. Gli sfregi appaiono come ferite, anche qui colorate di un verde fluorescente. Sembra impossibile che siano lì da mesi, ma tant’è. Per non parlare delle scritte che circondano il muro di cinta dell’ex carcere di Buoncammino o i messaggi d’amore sulla chiesa di San Lucifero, “La notte sa di te”, sul muro del Belvedere, “Auguri amore mio, ti amo”. Non mancano neppure gli “anarchici”, davanti al muro di diverse facoltà. Ma poi anche l’intero parco Martiri delle Foibe che ospita grandi tag nere.

Sanzioni

«Nel degrado si annida la voglia di deturpare il bello, il gesto distruttivo, lo sfregio culturale e la perdita del senso di appartenenza allo spazio comune», dice il consigliere Polastri. Certo, le sanzioni per chi deturpa i monumenti esistono: ma si rischia (solo) fino a una massimo di 500 euro. ( ma. mad. )

