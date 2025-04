La città scommette sul turismo 

Pioggia, vento, perfino allerta meteo. Eppure le previsioni per le vacanze pasquali fanno sorridere gli operatori turistici oristanesi. Soprattutto quelli del settore extralbergiero che, consolidando il trend registrato a livello regionale (più 18 per cento rispetto ad un anno fa) si affacciano alle festività pasquali con un significativo aumento dell’indice di occupazione.

La crescita

«Il turismo parte prima e parte forte - è la convinzione di Mimmo Moro, presidente di UnionTurismo Confapi Sardegna - i numeri raccolti nel 2024 dall’Aigab, l’Associazione italiana gestori affitti brevi, fotografano una costante crescita anche nel territorio».

La fioritura di case vacanza, bed and breafast, agriturismi e affittacamere riflette le nuove esigenze dei viaggiatori: esperienze personalizzate, autentiche, immerse nella realtà locale. Le strutture ricettive cittadine disponibili online sono salite a 220, segnando un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. L’offerta si conferma variegata, con una leggera prevalenza delle soluzioni extra-alberghiere (55%) rispetto all’ospitalità tradizionale (45%), a testimonianza di una domanda sempre più orientata verso esperienze di soggiorno alternative.

Sul fronte economico, la tariffa media giornaliera ha registrato un aumento del 5%, portando la spesa per turista a 96 euro al giorno. Un dato che riflette un maggiore valore percepito dei servizi offerti e, probabilmente, un innalzamento della qualità in generale delle strutture.

«La durata media del soggiorno si attesta sui 3,3 giorni - ha spiegato Moro - In fase di ricerca, tra i filtri più utilizzati dagli utenti, spiccano l’aria condizionata (93%), il wi-fi (81%) e la possibilità di cucinare (77%)». Particolarmente vivace anche il mercato degli affitti brevi, che segna un +11% rispetto al 2024, con ben 486 case attualmente disponibili. Ovviamente questo non significa che il settore alberghiero sia in declino «ma deve investire in innovazione e digitalizzazione per restare competitivo», osserva Carlo Picconi, albergatore.

La programmazione

Fondamentale, poi, la programmazione. «Mediamente - va avanti Picconi - i turisti prenotano i propri soggiorni con almeno 43 giorni di anticipo, che diventano 63 ad agosto. Significa che per poter garantire pacchetti più allettanti anche le Amministrazioni civiche devono muoversi per tempo, definendo con un buon anticipo il calendario degli eventi».

Le premesse per la stagione estiva sono buone, nel frattempo alberghiero ed extralberghiero gettano le basi per una rete di collaborazione che si concretizzerà nei prossimi mesi con la promozione di percorsi formativi comuni all’insegna dell’accoglienza di qualità.

RIPRODUZIONE RISERVATA