La città saluta per l’ultima volta Enrico Fiori  

Tre squilli di tromba, quelli che si sentono solo durante la Sartiglia, di cui lui per una vita è stato lo speaker ufficiale dal balcone dell’arcivescovado. Poi un lungo applauso e tanta commozione. Così ieri la città ha salutato Enrico Fiori.

In tantissimi hanno raggiunto la chiesa di Sant’Efisio, nel cuore di Su Brugu, dove il fondatore del gruppo folk oristanese abitava circondato da abiti sardi e spagnoli che realizzava per i cavalieri della giostra. E dove che negli Anni sessanta svolse gli studi che hanno consentito di ricostruire il costume tradizionale di Oristano.

Don Alessandro Floris, dall’altare, ha voluto ricordare chi era Enrico Fiori leggendo i tanti messaggi apparsi nelle ultime ore sui social: «Se oggi la chiesa è strapiena ci sarà un motivo. Enrico ci insegna che il tempo, per tutti prezioso, si può e si deve dedicare anche agli altri». Presenti al funerale tutti i “suoi” ballerini con l’abito tradizionale.

Sull’altare per un ultimo saluto è salito anche Paolo Vanacore, che oggi guida il gruppo folk di Oristano : «Enrico era in grado di travolgere tutti, di far amare le tradizioni. Ci faceva divertire. È morto due giorni fa, poco dopo che il suo gruppo ha smesso di ballare durante un evento. Mi piace pensare che questo non sia stata una coincidenza». ( s. p. )

