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Il lutto
19 agosto 2026 alle 00:45

La città saluta Mario Lugas, padre della Cao 

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La città saluta Mario Lugas, anima, cuore e braccia dell’Oristano che era, quando c’era tutto da fare. A 96 anni se n’è andato nella pace francescana che aveva abbracciato da terziario devoto della chiesa del Nicodemo, a pochi passi dalla casa di famiglia in via Dritta. Era un uomo d’altri tempi per educazione e formazione ma aperto al nuovo che avviava la crescita morale, sociale e economica della città.

Nella terra dei grandi latifondisti, dei “possidenti" padroni della città non aveva timore di dissociarsi quando riteneva la causa giusta per molti e non per i soliti. Sessant’anni fa fondava la Cao, Cooperativa di allevatori ovini, oggi leader nel settore. Fu una sfida azzardata, nata per affrancare i pastori dagli industriali che pagavano il latte come volevano.

«Per me era un atto di giustizia che alla fine si rivelò vincente», confessava in una intervista neppure un anno fa. Lasciò la presidenza dopo 13 anni. Mario Lugas è stato anche per 14 anni presidente del Consorzio di Bonifica, amministratore dello stagno Pontis ai tempi di don Efisio Carta e presidente della Casa di riposo Eleonora d’Arborea. Addio a Mario Lugas, gran signore di una città che voleva signora. ( a. m. )

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