La città saluta Gallus Grande commozione durante il funerale 

Avvocati, politici di ieri e di oggi, amici, parenti e la famiglia che lo ha circondato d’affetto sino all’ultimo. Tanti - nella chiesa della Vergine Assunta a Selargius - hanno voluto salutare l'avvocato Raffaele Gallus, morto all’età di 95 anni. Un personaggio di spicco anche in politica - come presidente della Provincia di Cagliari e sindaco della città - fondatore della Libertas e del Lions club Selargius, scrittore, amante della lingua sarda e attore.

In prima fila i figli Giambattista, Elisabetta e Francesco, stretti alla moglie Emilia, assieme a parenti e amici. «Raffaele ha vissuto una vita piena e bella, ha sfruttato tutti i talenti che il Signore gli ha dato e li ha messi al servizio dell’intera comunità», le parole di don Ireneo Schirru durante l’omelia: «Verrà ricordato per le opere di bene che ha fatto e per l’amore che ha riversato sulla famiglia e sulla sua città».

Toccante il discorso del figlio Giambattista: «Hai avuto una vita lunga e intensa, impossibile raccontarla tutta, ma di una cosa sono sicuro: i tuoi traguardi sono stati raggiunti grazie alle tue qualità e all’incrollabile supporto di mamma Emilia. Sempre curioso di esplorare mondi reali e virtuali, come quando a novant’anni hai voluto imparare a usare il computer e i motori di ricerca», ha ricordato il figlio con la voce spezzata dalla commozione. «Ora bisogna scrivere l’ultima pagina, Papà, ma avevi già fatto anche questo immaginando il tuo ultimo viaggio verso il cimitero, nella tua tomba dove si potrà leggere “qui finalmente riposa l’avvocato Raffaele Gallus, amò Selargius”. La tua città, che a sua volta ti ricambia».

