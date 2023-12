La città ritrova il suo verde  

La città si veste di verde. Presto le aiuole spoglie senza nemmeno un fiore, nei viali del centro e della periferia, saranno solo un ricordo. Gli operai dell’Avr., l’impresa che si occupa della manutenzione del verde in tutta la città, hanno iniziato nei giorni scorsi la sistemazione di nuovi alberi nelle vie S’Arrulloni, Beethoven e a seguire in via Della Musica, laddove tempo fa erano stati abbattuti i vecchi alberi perché malati o perchè con le loro radici stavano danneggiando i marciapiedi.

Adesso a prendere il loro posto sarà invece l’albero di Giuda, utilizzato in gran parte dei viali cittadini da molti Comuni, con i suoi caratteristici fiori violetti. Le piantine sono già un po’ cresciute ma bisognerà aspettare qualche tempo prima che fioriscano.

I commenti

«Finalmente stanno sistemando le piante», commenta Marcella Farris 48 anni mentre transita in via S’Arrulloni, «era da tempo che queste aiuole erano spoglie e vederle così era veramente triste. Speriamo che abbiano fatto uno studio e che non rovinino più i marciapiedi». Poco distante Sara Puddu 67 anni aggiunge: «Dovrebbero fare lo stesso in tutta la città, anche viale Colombo aspetta da anni».

Le nuove piantumazioni riguardano soprattutto, ma non solo, zone dove gli alberi erano stati abbattuti perché malati o perché presi di mira da coleotteri.

Settemila alberi

In tutto il centro urbano gli alberi sono circa settemila. Tra pini, frassini, oleandri e altri, non tutti hanno creato problemi. Molti però sono stati addirittura buttati giù proprio per preservare la sicurezza dei pedoni. Come ad esempio in viale Colombo, dove erano stati abbattuti i lecci che stavano danneggiando i marciapiedi, o in via Marconi e in via Manara, dove invece le estirpazioni sono state dovute alla stabilità minata dalla presenza del “cerambice della quercia” che ha scavato gallerie nel legno danneggiando irrimediabilmente la pianta. Alberi, come i pini o i lecci, che sono stati imbrigliati in aiuole minuscole, per forza di cose si sono poi fatti strada con le loro radici andando a danneggiare asfalti e rendendo impraticabili intere vie.

L’appalto da 5 milioni

Era stata, appunto, la ditta Avr ad aggiudicarsi il nuovo appalto per oltre cinque milioni di euro per i prossimi tre anni. In questo periodo sono previsti un potenziamento della manutenzione di siepi e aiuole, palestre per i quattrozampe nelle aree dedicate ai cani, la pulizia mensile dai graffiti negli spazi verdi pubblici. E anche la rinascita della fontana del parco Matteotti, in stato di abbandono da anni.

Grande attenzione anche al potenziamento della manutenzione del verde, con 4 ettari e mezzo in più di sfalci proposti dalla nuova impresa nell’offerta tecnica. Ciò vuol dire pulizie più frequenti in tutta la città, oltre alla valorizzazione naturalistica e ambientale con la realizzazione di manti erbosi fioriti con specie autoctone - mille metri quadrati ogni anno - ma anche nuovi impianti di irrigazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA