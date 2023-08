La città ritrova i gioielli di Giuseppe Sartorio 

Restaurate e riposizionate nel loro luogo d’origine dopo un’attesa lunga 14 anni. Il cimitero monumentale riaccoglie quattro fra le statue dello scultore Giuseppe Sartorio, fra cui “Zaira” e le “Sorelle Boldetti”. Era il 2009 quando un raid vandalico all’interno dell’area cimiteriale procurò dei danni a dei monumenti che rappresentano delle vere e proprie opere d’arte appartenenti al patrimonio culturale iglesiente. Per 12 lunghi anni, i simboli di uno dei pochi cimiteri monumentali della Sardegna, sono rimasti dimenticati in qualche scatola, nell’attesa di una dovuta attenzione che sembrava non arrivare mai, per un processo di riparo e restauro.

Il restauro

Era il 2020 quando l’allora assessore all’Arredo Urbano Ubaldo Scanu s’impegnò per il recupero dei monumenti dalle scatole impolverate e per l’avvio delle pratiche per il restauro. Un finanziamento proveniente dai residui di bilancio comunale (120 mila euro per dei restauri che hanno interessato anche il “Monumento ai caduti di tutte le guerre” in piazza Oberdan e di Quintino Sella) per un progetto approvato dalla soprintendenza nel 2021, hanno consentito di poter procedere e riconsegnare le statue tombali al cimitero nella giornata d’ieri. «Si è trattato di un processo di restauro attento e rispettoso. - dichiara l’assessore Francesco Melis - Sono state ripristinate le parti danneggiate e finalmente restituito alle opere di Sartorio la loro bellezza originale. La loro ristrutturazione rappresenta un impegno nel preservare il patrimonio culturale e artistico della nostra comunità».

Quattro opere

Complessivamente sono state riparate e riposizionate quattro opere, comprese quelle maggiormente conosciute, ovvero le statue delle “Sorelle Boldetti” e di “Zaira, la bambina col cerchio”. Proprio per queste ultime due figure è in corso di realizzazione un progetto ideato da Innocenzo Satta: «Verranno creati dei protocolli fra il Comune d’Iglesias e la soprintendenza - spiega - e le opere verranno “adottate”. L’istituto comprensivo Pietro Allori si prenderà cura delle “Sorelle Boldetti” e l’Università della terza età di “Zaira”. Tutto questo è stato possibile grazie alla passione che la città mostra nei confronti di queste opere d’arte e al gran lavoro in sinergia di tutte le parti interessate».

Valore storico

Il restauro ha richiesto l’intervento di un’equipe di esperti nel campo della conservazione e della scultura, che ha operato con metodi e materiali rispettosi degli standard internazionali: «Al fine di garantire un restauro duraturo e reversibile. - prosegue Melis - È doveroso preservare il valore artistico e storico delle opere, garantendo la loro integrità per le future generazioni».

