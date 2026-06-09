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Quartucciu.
09 giugno 2026 alle 02:27

La città ricorda Sunda, il carabiniere ucciso 80 anni fa 

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Ieri mattina Quartucciu ha reso omaggio ad Armando Sunda, il giovane carabiniere quartuccese caduto in servizio il 19 aprile 1946 a soli 26 anni. A ottant’anni dalla sua morte, la comunità si è ritrovata nella piazza a lui intitolata per una cerimonia commemorativa che ha visto la partecipazione dei familiari del giovane, delle autorità civili e militari, degli studenti dell’IC Cortis e di numerosi cittadini.
«Armando Sunda è stato un ragazzo di Quartucciu che ha scelto di servire lo Stato con coraggio. Il suo sacrificio non è soltanto un fatto storico: è un insegnamento che dobbiamo trasmettere, un richiamo al senso del dovere e alla responsabilità verso la comunità», ha ricordato il sindaco Pietro Pisu.
Una storia drammatica, mai dimenticata a Quartucciu. Il 19 aprile 1946, pochi mesi dopo la fine della Seconda guerra mondiale, una pattuglia della stazione dei carabinieri di Villagrande Strisaili venne inviata nella zona di Ponte Crobinu per intercettare un gruppo di sospetti armati. Durante l’operazione scoppiò un violento conflitto a fuoco con il gruppo di banditi, durante il quale Armando Sunda perse la vita. «Cadde da carabiniere, cadde da giovane servitore dello Stato. La memoria non è solo un esercizio del passato: è un impegno verso il presente e un dovere verso il futuro», ha sottolineato Pisu.
Alla cerimonia era presente anche il maggiore Michele Cerri, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Quartu. «Ricordare Armando Sunda significa ricordare l’impegno quotidiano dei carabinieri, che ancora oggi operano con la stessa dedizione, lo stesso spirito di servizio e la stessa vicinanza ai cittadini», ha detto.
La comunità ha poi reso omaggio al carabiniere caduto con la deposizione di un cuscino di fiori tricolore, seguito dall’Inno di Mameli. Infine, gli studenti hanno letto brevi testi in memoria di Sunda. «Ha rappresentato la parte migliore della nostra comunità. Con questa cerimonia, Quartucciu rinnova il proprio impegno a non lasciare che il sacrificio di Armando Sunda cada nell’oblio», ha concluso il sindaco.

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