La città ricorda le vittime delle disastrose alluvioni «Tragedie evitabili» 

In ricordo delle alluvioni e delle vittime del 1999 e del 2008, ieri si è tenuta una commemorazione nella piazza del Municipio. Luigi Dessì, marito di Felicina Piano, la prima vittima dell’alluvione del ’99, ricorda la moglie con tanta tristezza negli occhi: «È una tragedia che si sarebbe potuta evitare. La situazione sta migliorando rispetto a prima, ma c’è ancora tanto lavoro da fare, come mettere in sicurezza il fiume Santa Lucia».

La commemorazione è stato un momento particolarmente emozionante, tra il discorso di don Gianni e quello del sindaco Beniamino Garau. «Nonostante Dio ogni tanto abbia dei modi di intervenire che non lo portano a bussare leggermente nella nostra vita, ma entra spaccando vetri, noi non dobbiamo mai dimenticarci della nostra grandezza in questo mondo e dobbiamo reagire davanti a questi momenti», commenta Don Gianni. «Le alluvioni e le vittime che ci sono state», dice il sindaco Garau, «sono tristemente scritte nelle pagine della nostra storia. Pagine che però devono essere voltate e non dimenticate mai. Il sacrificio di chi ha perso la vita non deve rimanere vano, e non lo sarà», infatti i lavori di messa in sicurezza del Rio San Girolamo e della zona di Poggio dei Pini stanno andando avanti velocemente e verranno terminati con grande probabilità l’anno prossimo. Anno in cui avranno inizio altri lavori di messa in sicurezza.

