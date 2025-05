La città riavrà la scuola civica di musica 

Dopo oltre 10 anni Carbonia riavrà la sua scuola civica di musica e gli allievi non dovranno più emigrare in altri Comuni.

Il passato

In città la scuola civica era nata nel maggio del 2001 per poi chiudere qualche anno dopo. Nonostante tante proteste e numerosi inviti a far ripartire questa fucina di probabili futuri talenti, nulla si era riuscito a ottenere. Anche due anni fa alcuni esponenti dell’opposizione avevano presentato una mozione sul tema. Nell’ultima seduta di Giunta, finalmente, è stata approvata una delibera di indirizzo che prevede la riapertura della scuola civica per il prossimo anno scolastico. In particolare, si legge in delibera, «si intende fornire un servizio socioculturale stabile attraverso nuovi apprendimenti, tramite un’azione sinergica con le istituzioni scolastiche e le associazioni».

Le lezioni

Il sindaco Pietro Morittu spiega che «nelle prossime settimane andremo nelle scuole a presentare il progetto. Le lezioni saranno ospitate presso l’istituto don Milani di Via Dalmazia e dopo un periodo dedicato alle iscrizioni (che partiranno tra fine maggio e inizio giugno e saranno attive fino alla fine di settembre), la promozione, reclutamento personale, contiamo di iniziare l’autunno prossimo». La scuola interesserà diversi strumenti: «Chitarra, pianoforte e tastiera, batteria e percussioni, violino, basso, flauto, sax, canto classico e moderno e musica corale – spiega ancora il sindaco - e spazio sarà dato anche alle altre discipline: strumenti della tradizione, guida all'ascolto, sound design e colonne sonore». Diverse le reazioni tra gli addetti ai lavori. Carla Cocco, voce conosciuta a livello nazionale e internazionale, risponde con un perentotio: «Alleluia. Era anni che aspettavamo. Ci son riuscita prima io a far partire una scuola di musica in Africa. Battute a parte è un ottimo segnale per le giovani generazioni che si vogliono formare. Questa scelta è un riconoscimento anche per noi musicisti, è la conferma che la musica è importante». Per Matteo Scano, musicista e insegnante «è una buonissima notizia. La scuola civica va anche oltre la musica, avendo un forte impatto sociale, culturale e pedagogico. È un’ottima risposta al bisogno culturale dei giovani». Per Livio Cherchi, conosciutissimo chitarrista blues, soddisfazione ma un piccolo avvertimento: «Sono felice della notizia. Mi auguro però che non ci si limiti a realizzare un saggio di fine anno ma che invece ci si impegni per fornire agli alunni un piccolo bagaglio di conoscenze che potranno sempre utilizzare».

