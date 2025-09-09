VaiOnline
Sestu.
10 settembre 2025 alle 00:24

La città rende onore agli "assi" del calcio, da oggi il memorial  

Tre giornate di calcio per ricordare chi, a Sestu, ha fatto la storia di questo sport. Parte da oggi il primo memorial dedicato a Massimiliano Atzori, per tutti Pupetto, Massimiliano Frongia, Ruggero Orrù, Gianni Asunis.

Organizza tutto Salvatore Locci, per tutti Tore, loro compagno di squadra e amico. Oggi alle 20.15 giocano Tielle Costruzioni e Polisportiva. Lunedì 15 toccherà a Maccioni e Campagnola alla stessa ora, sabato 20, alle 16 Tielle – Campagnola, e alle 17.15 la sfida Polisportiva-Maccioni. Sabato 27 ore 16.30 si batteranno Polisportiva e Campagnola, e alle 17-30 Tielle e Maccioni. Tutte le partite saranno nel campo dell’Omega Calcio in via Dante, con un rinfresco.

«Voglio ricordare i miei amici, e far sì che anche i ragazzi sappiano cosa sono stati per il Sestu Calcio», dice Locci. A cominciare da Pupetto Atzori: «Per me è stato come un padre», racconta Locci. O Massimiliano Frongia; «abbiamo condiviso due campionati, un amico con la A maiuscola». Poi c’è Ruggero Orrù che ha militato nel Sestu Calcio e nella Tielle «una persona di cuore, lo ricordo la notte in cui stavamo festeggiando la vittoria della Tielle al campionato; ci siamo salutati e non sapevo che non lo avrei più visto, è morto per un malore mentre andava da altri amici per proseguire i festeggiamenti».

Mai dimenticato anche Gianni Asunis: «Giocò prima nel Sestu, e poi nell’Archippa, squadra di calcio a 5 dedicata a Francesco Ferru e Pierpaolo Cau, se n’è andato per un infarto mentre giocava, era il 2015, sul prato del sant’Elia». Locci, anche lui per anni nel Sestu calcio, ha tanti ricordi: «Come quella volta che Pupetto segnò tre gol, due di testa, anche se aveva il torcicollo». Una giornata importante anche per i familiari: «Il calcio, dopo la famiglia, era il suo grande amore», dicono Cristiana ed Elena Frongia, figlie di Massimiliano; e Cristian Atzori continua: «Ho avuto un papà fantastico, gentile, pieno di entusiasmo e di gioia».

