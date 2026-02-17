La città rende omaggio alla nonnina della Sardegna 

Luisetta Mercalli ha festeggiato i 111 anni. La donna più longeva della Sardegna – e la sesta in assoluto in Italia – è stata celebrata ieri nella rsa di Su Planu dove vive dal 2015. Insieme a lei, le figlie Angela e Myriam Quaquero, le nipoti e lo staff della struttura. Alla festa di compleanno ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, che ha portato un mazzo di fiori e una pergamena a nome del sindaco Massimo Zedda e dell’Amministrazione. «Siamo qui per un traguardo raro, che appartiene a tutta la comunità», ha detto Benucci, «Luisetta rappresenta una memoria preziosa e siamo felici di festeggiarla».

Nata a Carloforte il 17 febbraio del 1915, Luisetta Mercalli si è trasferita nel capoluogo negli anni ‘50 dopo il matrimonio con Luigi Quaquero. Ha iniziato a insegnare musica a 17 anni e ha continuato fino ai 64, quando è dovuta andare in pensione. Grande appassionata di canto e teatro, è sopravvissuta a due guerre mondiali e a due pandemie (l’influenza spagnola e il Covid). Ancora oggi, quando la struttura organizza le serate, torna volentieri a teatro e si tiene aggiornata sull’attualità seguendo i telegiornali.

