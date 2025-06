La città rende omaggio a un uomo per bene 

Un mazzo di fiori bianchi su una serranda abbassata. Sono i segni che in via Monserrato non è un giorno come gli altri. Se n’è andato Nicolò Spingola, travolto da un muro della sua casa che stava cercando di abbattere.

Un uomo che ha passato la vita dietro il bancone della sua cartoleria, e per tanti a Sestu è stato come perdere un familiare.«È stato tra i primi ad incoraggiarmi e ad avere una buona parola per me, quando ho aperto il negozio», dice Simone Guiso, titolare di un’edicola multiservizi, «vorrei che anche più gente lo avesse potuto apprezzare, vorrei dirgli ancora una volta grazie».

Nel caldo di una domenica mattina l’incidente, una tragedia improvvisa che non gli ha lasciato scampo. Un’emorragia gli è stata fatale. E ieri nella via del commercio sestese l’atmosfera era diversa, un’aria di stupore sconsolato.

Famiglia distrutta

La famiglia, moglie e tre figli, si è chiusa in un dolore pieno di dignità. Ma ha anche ricevuto l’affetto di tutti. Generazioni di sestesi hanno comprato da lui penne e quaderni. Legami di lavoro, di clientela, prima di tutto d’amicizia. Commossa Carmen Marcis, in farmacia: «Quando penso a lui mi viene in mente la generosità, la dolcezza, il rispetto. Una persona molto credente, di una fede sincera». Qualche metro più avanti c’è il negozio di occhiali di Simonetta Musu e Stefania Sotgiu: «Siamo stati reciprocamente clienti, lui si serviva da noi, e noi da lui. Quando entravi nel suo negozio non ti trattava da cliente ma da amico», commenta Musu. «Un uomo d’altri tempi», le fa eco Stefania.

In tanti scelgono di non parlare, poi dicono una frase sola: «Era un brav’uomo». «Siamo dirimpettai di negozio», spiega Patrizia Contu. «Anche mia figlia andava da lui. Aveva tanta gioia ed energia e contagiava tutti. Non riesco quasi a parlare, mi sento sopraffatta da tante emozioni; e mi sento anche vicina ai familiari, alla moglie, che vedevo spesso in negozio con lui”. Originario di Bagheria, sestese da tanti anni, non sapeva fermarsi Nicolò Spingola, e a chi entrava nel suo negozio spesso raccontava di lavorarci ancora per passione. «Non ci vedevamo tutti i giorni ma per me era un amico», dice subito Gian Paolo Casu, orologiaio. Tanti poi ricordano com’era entrare in quel locale, piccolo ma grande come un mondo di colori, accolti da un sorriso unico. «Una gran bella persona, era un piacere parlare con lui. Un forte abbraccio alla sua meravigliosa famiglia in questo momento di dolore», dichiara la sindaca Paola Secci. Oggi i funerali alle 16, nella parrocchia di san Giorgio in via Repubblica.

