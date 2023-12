La città rende omaggio a Raffaele Garzia 

«Un illustre concittadino che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’Isola». Con questa motivazione il Consiglio comunale ha celebrato ieri a Palazzo Bacaredda il centenario dalla nascita di Raffaele Garzia. Con il sindaco Paolo Truzzu, il presidente del Consiglio Edoardo Tocco, a consegnare una pergamena ai familiari dell’ex parlamentare (tra il 1976 e il 1983 eletto tra i banchi della Dc) c’era anche il consigliere Antonello Angioni.

Imprenditore commerciale e amministratore pubblico, Raffaele Garzia è stato anche un uomo politico impegnato nell’associazionismo cattolico e nelle istituzioni (in Parlamento ha firmato 119 disegni di legge, uno su tutti quello per l’istituzione della zona franca, battaglia storica dei commercianti). Ha fatto parte del primo consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, è stato presidente del Credito Industriale Sardo (tra il 1959 e il 1972, anni in cui il Cis finanziava alcuni dei più importanti progetti industriali in Sardegna) e ha guidato la Fiera dal 1989 al 2006. Tra il 1975 e il 1980 è stato anche consigliere comunale e per vent’anni è stato il leader storico dell’associazione dei commercianti di Cagliari. ( ma. mad. )

