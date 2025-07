La città punta sull’energia pulita 

Cinque progetti per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici strategici della città: Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 28 milioni di euro e rientra nel programma nazionale Just Transition Fund Italia 2021–2027, dedicato alla promozione dell’uso delle energie rinnovabili nel territorio del Sulcis Iglesiente.

I progetti

Come spiega l’assessore al Bilancio della Giunta Usai, Daniele Reginali, «si tratta di finanziamenti a fondo perduto destinati ai comuni per interventi di autoconsumo e di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Nel caso del progetto approvato dalla Giunta, si tratta di un finanziamento ottenuto attraverso una procedura negoziata con la Regione e con l’industria coinvolta in questo ambito, una modalità che consente di velocizzare l’attuazione del progetto specifico presentato».

I progetti riguardano diverse strutture scolastiche e amministrative: l’Istituto comprensivo Pietro Allori di via Isonzo, la scuola primaria e dell’infanzia Grazia Deledda in via Deledda, la sede del corpo di polizia locale in via Pacinotti, il centro direzionale comunale, anch’esso situato in via Isonzo, e infine l’Istituto comprensivo Nivola, che si trova in via Pacinotti. Questi edifici sono stati selezionati a seguito di uno studio di fattibilità tecnico-economica, condotto per valutare l’efficienza energetica e l’idoneità delle strutture all’installazione degli impianti.

Per ciascuna delle sedi coinvolte è stata predisposta una documentazione tecnica completa, comprendente le schede di progetto, i dati sui consumi energetici e le dichiarazioni di conformità ai requisiti ambientali europei.

Gli impianti saranno alimentati da fonti rinnovabili e dotati di sistemi di accumulo, così da favorire l’autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta nella rete. Tutti gli interventi dovranno essere completati e rendicontati entro il 31 dicembre 2026, e resi operativi entro il 31 dicembre 2029.

La transizione

Si tratta di un progetto rilevante, soprattutto nell’ottica di una città sempre più sostenibile ed energeticamente autosufficiente. «In un processo così complesso come quello della decarbonizzazione – ha sottolineato Reginali – questo tipo di investimento rappresenta anche un primo passo culturale verso la risoluzione di una sfida cruciale: la transizione energetica. Queste forme di finanziamento a fondo perduto permettono innanzitutto di affrontare il problema da un punto di vista culturale e mentale, ma soprattutto di ottenere benefici economici tangibili, con risparmi significativi sulle bollette delle amministrazioni comunali – che incidono notevolmente sul bilancio – e, successivamente, anche per imprese e famiglie».

