La città promuove la promenade  «Speriamo che venga rispettata» 

La prova turista è superata, almeno per ora: «Very nice», dice James Pariscalle, arrivato da Londra e intento a godersi il sole tiepido che chiude gennaio. Sorride, tira su il pollice in segno d'approvazione. Qualche minuto per spiegargli i retroscena e uno sguardo all’altra metà ancora imprigionata dalle reti metalliche, non cambiano il verdetto: promossa a pieni voti.

In realtà in tanti sembrano sorridere nel tratto di via Roma liberato dopo quasi due anni di lavori apparentemente infiniti: 675 giorni, per la precisione, intervallati da polemiche, falsi annunci e l’attesa paziente di chi ha preso il tutto forse con più filosofia. Certo è che il grande giorno è arrivato, un evento da immortalare, stando a chi si è spostato persino dall’hinterland appositamente per vedere il risultato. Che a conti fatti sembra piacere decisamente più ai cagliaritani che al sindaco Massimo Zedda.

Il collaudo

Spariti tendoni e operai eccolo il nuovo volto di via Roma. Almeno tra piazza Ingrao e via dei Mille: arredi, verde, giochi per bambini, area fitness. Così in tanti, nel primo pomeriggio non sono voluti mancare all'appuntamento e in un certo senso anche al collaudo: «Panchine approvate, comodissime», assicura Laura Gessa, soddisfatta anche di tutto il resto. «Approvo tutto, una riqualificazione a mio avviso ben fatta che rende la nostra città più bella e accogliente». Qualche seduta dopo altri commenti positivi. «È un primo passo, vediamo tutto ciò che verrà dopo», interviene Matteo Stroscio. «Il progetto è geniale, soprattutto questa striscia centrale e verde. Penso sia dovuto a una città come la nostra, speriamo si continui a camminare in questa direzione». Giulia Deidda, condivide panchina ed entusiasmo: «Approvatissima, in particolare per quanto riguarda questa nuova area pedonale che rende Cagliari ancora più turistica, perché credo non lo sia abbastanza. Utile e funzionale, e sarà ancora più bello quando riqualificheranno anche gli spazi del porto».

Video e perplessità

È la notizia del giorno, tipo un grande evento: «Aspettavo da giorni, ho fatto anche qualche video per immortalare questo momento e ho già pubblicato tutto su Instagram», racconta il sorridente Sandro Tocco. «L'effetto è wow! Trovo che il progetto abbia portato più spazio, aria e luce, e soprattutto hanno levato lo schifo che c'era prima, tra immondezza e gente che faceva cose strane», osserva. «Spero tanto che ci siano controlli e che la gente rispetti i nuovi spazi. Ma ora come ora direi che dato il risultato ne è valsa la pena aspettare, ora attendiamo l'apertura del nuovo tratto, magari prima di Sant'Efisio». C'è anche chi mostra parecchie perplessità: «Esteticamente carino e magari anche comodo, ma poco funzionale, perché trovarsi le macchine che passano da una parte e dall'altra non è certo il massimo», riflette Luciano De Luca, 77 anni e diversi interrogativi: «Secondo me il progetto ideale sarebbe stato quello di un grande sindaco, e parlo di Delogu e del tunnel», premette per poi passare in rassegna la mezza via Roma rifatta a nuovo. «Poi vediamo quando cresceranno gli alberi, sempre che crescano», e siccome è uno che evidentemente guarda i dettagli ha qualcosa da ridire anche sulle panchine con vista sul traffico: «Comode, ma questa rugosità con l'acqua come sarà?», e intanto passa la mano sull'estremità dello schienale. «Non so, magari l'impregnante che ha funziona, ma se c'è l'impregnante avrà bisogno di manutenzioni. Al tatto è scomodo, è ruvido».

I commercianti

Per mesi, tanti, hanno avuto una visuale - forzata - sul cantiere, con tutti i disagi che ha portato, ora è il panorama è finalmente cambiato. «Siamo felici, dopo due anni di quasi prigionia la sensazione è quella di essere di nuovo liberi», commenta Andrea Felleca, titolare di Mondadori Store. Rosario Palmeri, dal suo gabbiotto sotto i portici e circondato da orologi, annuisce: «Finalmente! Mi auguro che i tempi per questo tratto ancora chiuso siano più rapidi. Ma il giudizio per ora è assolutamente positivo, sicuramente serviranno controlli». Dietro il bancone della tabaccheria La Boom c'è Davide Carta: «Mi piace, forse servirebbe una copertura per il sole e maggiore illuminazione. Mi riservo il giudizio finale quando apriranno anche l'altra parte e la circolazione delle auto sarà definitiva. Esteticamente bello, non so quanto sia funzionale».

