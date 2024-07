La città piange tzia Peppina, aveva 104 anni 

La città saluta una delle sue ultracentenarie. Si è spenta martedì notte a 104 anni Peppina Ruggeri, che ha vissuto gran parte della sua vita nel centro storico della città. Proprio a due passi da quella chiesetta di San Benedetto a cui era legatissima tanto che in occasione dei suoi cento anni aveva chiesto come regalo fondi per il restauro, riuscendo a racimolare 1500 euro.

Nata e vissuta sempre a Quartu, Peppina era una sarta conosciuta in tutta la città. La fede è sempre stata una costante della sua vita che aveva trasmesso anche alle sue allieve di cucito. La generosità l’ha accompagnata nel suo cammino: «Durante la befana fascista» amava raccontare, «avevo cucito gli abiti per i più poveri. Era un periodo molto difficile e ho cercato di rendermi utile come potevo». E finché ha potuto, è sempre stata presente anche alla processione per la patrona Sant’Elena, tanto da partecipare anche alla messa in piazza negli anni del Covid. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 16 in basilica.

