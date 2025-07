La città piange per Gaia 

Il primo impatto, violento, contro la parte superiore del Bmw X5, poi la caduta sull’asfalto e Gaia viene quasi inghiottita sotto il muso del suv. Le sequenze della tragedia di Porto Cervo sono nel filmato dell’Istituto di Vigilanza Costa Smeralda, acquisito ieri dai Carabinieri.

La morte di Gaia Costa è crudele e assurda, la ragazza tempiese di 24 anni viene investita sulle strisce pedonali e il suv la travolge un istante dopo essersi messo in movimento. Se Gaia fosse stata investita da una utilitaria, più bassa del fuoristrada, probabilmente sarebbe viva. Magistrati e polizia giudiziaria guardano e riguardano il filmato, l’incidente di martedì mattina a Porto Cervo non è difficile da ricostruire, ma è assurdo. Il suv Bmw X5 non arriva a velocità sostenuta davanti alla strisce pedonali, perché è incolonnato e travolge la giovane di Tempio subito dopo essersi messo in movimento. La Procura gallurese ha disposto l’autopsia sul corpo di Gaia Costa e dovrà essere chiarito se il suv era dotato di sistemi di sicurezza come il blocco automatico davanti a un ostacolo e se i dispositivi hanno funzionato. La donna tedesca che era al volante sostiene di non essersi accorta di nulla. Indagata per omicidio stradale è sconvolta, il marito è un manager di vertice di Lufthansa. Oggi i pm affideranno i primi incarichi formali per le consulenze. La donna è assistita dall’avvocato romano Alessandro Vitali.

Tempio sotto shock

Ieri il sindaco di Tempio, Gianni Addis, ieri ha comunicato la sospensione del Faber Festival: «In seguito al tragico lutto che ha colpito profondamente la nostra comunità e in segno di rispetto e cordoglio, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare e rimandare tutti gli eventi pubblici e privati e le manifestazioni di qualunque tipo previsti in città, da oggi fino a tutta la giornata di domenica 13 luglio, compreso il Faber Festival in programma dall’11 al 13 luglio, rinviandoli a data da destinarsi. Non appena sarà nota la data delle esequie, verrà proclamato anche il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire la presenza alla cerimonia funebre».

