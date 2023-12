La città piange Marco Danese, l’orafo amato anche dai Papi 

La città piange il maestro degli orafi. Si è spento ieri all’improvviso Marco Danese, 81 anni, conosciutissimo da tutti i quartesi e non solo, che ha passato quasi tutta la sua vita a creare gioielli come fossero opere d’arte.

Per Papa Wojtyla aveva realizzato un rosario e per Papa Francesco i gemelli. Nato in una famiglia di orafi non poteva che continuare anche lui su quella strada. «Avevo dieci anni quando ho cominciato a maneggiare il cannello», amava raccontare, «mio nonno e mio padre mi hanno insegnato tutto e già da piccolino mi mettevano a fare qualcosa». Tutto diventava magia nelle sue mani esperte che modellavano la filigrana fino a farla diventare qualcosa di unico e prezioso. Marco Danese lavorava a pieno ritmo anche la notte nella sua bottega insegnando i primi rudimenti ai suoi figli.

Il primo a trasformare l’oro in opere d’arte era stato Giovanni Danese. A quei tempi non aveva la bottega e allora a proporre e vendere le sue creazioni andava su e giù per la Sardegna, in sella a un cavallo. Era un orafo viandante che aveva dato il via a una famiglia di artisti che è arrivata adesso alla quarta generazione, dal 1876 ad oggi. L’estro di Giovanni passò poi a suo figlio Tigellio e da questi al figlio Marco Danese.

Commosso il ricordo della presidente del consiglio Rita Murgioni: «Marco era una persona splendida e per me era anche un grande amico. Ho visto i suoi figli crescere e sono molto addolorata». I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di Sant’ Agata.

