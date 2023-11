La città piange l’imprenditrice Anna Guttuso 

Il lavoro nell’azienda di famiglia, l’impegno nel sociale e nel settore imprenditoriale tanto da essere scelta come presidente del consorzio della zona industriale di Selargius. Poi la malattia, e la battaglia contro un male incurabile che purtroppo se l’è portata via.

La città piange Anna Guttuso, scomparsa a 60 anni, figura di spicco nel settore produttivo cittadino «da sempre in prima linea per risolvere tutte le problematiche della zona industriale che erano ferme da anni», ricordano i vertici dell’associazione Zais, «continueremo a lavorare in suo ricordo. Ci viene a mancare un’amica che rimarrà nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Una persona solare e sensibile, umile e disponibile», aggiungono, «Anna Guttuso ha partecipato in molte associazioni di carattere sociale, sostenendo anche la creazione di un’associazione durante i primi momenti della guerra in Ucraina». I funerali oggi alle 11 nella chiesa del Santissimo Salvatore.

