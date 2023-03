La città piange i due motociclisti 

La città piange due motociclisti: Maurizio Muscas, morto domenica per le gravi ferite riportate dopo una caduta in viale Marconi, e Nicola Pittau, vittima di un incidente stradale in Toscana. Ieri pomeriggio a Santo Stefano, l’ultimo saluto a Muscas, 62enne che gestiva un banco di carni nel mercato di San Benedetto a Cagliari. Sono arrivati in tanti ieri pomeriggio nella chiesa a pochi passi da dove viveva con la sua famiglia, per dire addio a quest’uomo buono e gentile che adesso riposa dentro una bara di noce chiara. Il parroco don Giulio Madeddu ha cercato di trovare parole di consolazione. «Siamo stupiti e addolorati per una morte così inaspettata. La morte ci stravolge sempre, ma quando arriva all’improvviso ci fa sentire ancora più deboli». I parenti ascoltano silenziosi il parroco che ha aggiunto: «Non chiediamo a Dio di capire. Lo vorremmo, ma questo è un dono difficile da ottenere. Chiediamo la consolazione per la famiglia ma anche per i tanti amici di Maurizio e la loro massiccia presenza oggi è la testimonianza concreta di quanto gli volessero bene».

E il dolore di parenti e amici ha caratterizzato anche l’estremo saluto a Nicola Pittau, morto nei giorni scorsi in Toscana. Il funerale si è svolto a Sant’Elena: al centro dell’altare l’urna con le ceneri e una fotografia del cinquantenne, che per anni ha lavorato al fianco del fratello Angelo nella pizzeria “Il vecchio forno”. Poi l’ultimo viaggio verso il cimitero.

RIPRODUZIONE RISERVATA